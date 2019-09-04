港股直擊 即巿股評

港股9月開局兩日跌近兩百點，成交縮減，投資者入市意欲低，隔晚港股預託證券(ADR)雖回穩，但料今早反彈力有限，市場關注昨日全線急跌的教育股之政策面情況。

周二美股三大指數集體收跌，美國8月製造業指數指向萎縮，加重了市場對美國經濟衰退的擔憂。道指曾急跌425點，收市跌285點或跌1.08%報26118。標普500跌0.69%報2906點，納指跌1.11%報7874點。波音跌2.7%，高盛跌2.4%，美國運通跌2.3%，均領跌道指。科技股普跌，蘋果跌1.5%，谷歌、Facebook均跌1.8%。

美國總統特朗普在Twitter表示，美中貿易談判進展順利，但警告若中方將談判拖延到他的第二任期，他將在談判中更加嚴苛。他續稱，美國在與中國的談判中做得很好，考慮到美國關稅對中國經濟造成的損害，中國政府承受不起拖延談判的代價。特朗普指出，如果美國和中國不能解決貿易爭端，待他成功連任後，協議將變得更加艱難。與此同時，中國的供應鏈將崩潰，企業、就業和資金將消失。

歐洲多國關鍵期限國債孳息率跌至紀錄低點。意大利10年期國債孳息率首次跌破0.9%；德國10年期國債孳息率跌至歷史新低-0.729%；英國10、20和30年國債孳息率跌至紀錄低點，分別報0.38%、0.773%和0.879%。歐羅區8月製造業活動連續第七個月萎縮。

美國8月ISM製造業PMI為49.1，2016年8月以來首次跌破盛衰線；預期為51.1，前值為51.2。訂單、生產和招聘活動的萎縮推動了這項眾所矚目的製造業指標跌至2016年1月以來的最低水平。

貿易關係的不確定性和英國脫歐前景不明朗，進一步提升了貴金屬的避險吸引力。紐約期金收漲1.76%報1556.3美元/盎司，再創逾六年收市新高；白銀期貨收漲5.9%報19.365美元/盎司，創近三年收市新高。那邊廂，紐約期油收跌2.1%報53.93美元/桶，連跌三日。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.29元，較本港收市高0.34元；騰訊(00700)ADR收報332.03元，高2.83元；國壽(02628)ADR收報18.01元，高0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.43元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報3.87元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.57元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.74元，低0.01元；聯通(00762)ADR收報7.73元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.51元，低0.01元。

港股ADR指數報25570，較周二恒指收市高43點或0.17%。恒指昨收報25527點，跌98點或0.4%，9月開局兩日跌196點或0.8%，為8月15日以來收市新低。

焦點板塊

教育股：昨日全線急跌，市場憂慮上市K12教育企業的監管將收緊。《人民政協報》昨日引述中國人民大學校長稱，建議杜絕民辦教育以VIE架構(「協議控制」)在境內外上市。有分析認為，若不准以VIE架構上市，則上市主體會被逼分拆業務，因而很多收入將會不能入賬反映。投資者宜多加留意有關消息的真確性會否得到內地官方證實。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布8月合同銷售金額約468.3億萬元人民幣，按年增加四成九。

中國恒大(03333)：8月合約銷售金額約478.2億元人民幣，按月增長約18.2%，按年增長約18.8%。

新城發展控股(01030)：首八個月累計合同銷售金額按年增長兩成半。

世茂房地產(00813)：首八個月合約銷售額1419億元人民幣，按年上升四成一。

平保(02318)、太古(00019)及國泰(00293)今日除淨。