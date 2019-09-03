今日表現反覆向下，成交繼續偏淡，恒指收市報25527，跌98點或0.39%。
北水昨日淨流入近20億，今日降至12.9億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
科技股今日表現較好，騰訊(00700)獲3.17億北水淨入；金山軟件(03888)則有1.95億元淨入；舜宇(02382)淨入1.58億元；中興通訊(00763)錄5719萬元淨入。
中資金融股方面，連日獲北水勁掃的建行(00939)，今日終止轉錄1757萬元淨走；工行(01398)則獲1.51億淨入；平保(02318)呈淨流出6311萬元；新華保險(01336)有106萬元淨入；廣發証券(01776)錄535萬元淨走。
汽車股受壓，吉利(00175)淨流出達9612萬元，為全日淨走金額最多股份；廣汽(02238)錄2836萬元淨走。
市場憂慮內地或加大對民辦教育之監管力度，教育股今日午後全線捱沽。宇華教育(06169)錄得3063萬元淨流出；睿見教育(06068)淨走4086萬元；楓葉教育(01317)則錄得1246萬元淨入。
其他股份，中生製藥(01177)北水淨走達9076萬元；中建材(03323)淨走2442萬；融創(01918)淨入3577萬。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、金山軟件、工行、廣汽、新華保險、平保、吉利、舜宇及融創。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 舜宇、宇華、中生製藥、中興、金山軟件、睿見、建行、楓葉、中建材及廣發。