港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，中美貿談前景未明朗拖低道指期貨。港股今日反覆向下，9月開局兩日連跌。

恒指低開80點，開市後曾挫128點，見25498點半日低，之後拗腰，曾倒升109點，見25736點半日高，不過欠買盤承接，走勢復回軟，中午跌24點，午後復挫過百點，一度逼近上午低位。恒指收報25527點，跌98點或0.4%，9月開局兩日跌196點或0.8%，為8月15日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為六成；上升股份比例為四成。

國企指數收報10035點，跌67點或0.7%，三連升告終。

大市成交額638.15億元，為8月12日以來新低。

即月期指收市跌37點或0.15%，報25468，低水60點。

A股反覆高收，滬指升0.21%；深成指升0.67%。

美國道指期貨最新跌176點，報26230。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.6%；建行(00939)跌1.2%；蒙牛(02319)跌2.1%；吉利(00175)跌2.8%。相反，港鐵(00066)回升1.1%；金沙(01928)升0.9%；領展(00823)創逾半年低位後反彈，收升0.3%。

焦點板塊

教育股：憂內地加大民營教育監管力度，板塊午後突急插，睿見教育(06068)今早曾升8%，見4.07元近兩個月高，午後曾倒挫21.5%，收市跌18%；天立教育(01773)創出上市新高後，曾倒挫28%，收市跌19.2%。另外，宇華教育(06169)挫9.3%；楓葉教育(01317)挫11.6%；民生教育(01569)挫6.9%；新高教(02001)挫5.9%；中教(00839)挫8.2%。中國人民大學校長劉偉在全國政協經濟委員會上建議，把非營利性民辦教育機構實質獲利空間控制在合理限度內。

汽車股：普遍向下，廣汽(02238)在分析員會議會後遭個別券商調低目標價，股價挫3.2%；東風(00489)跌4.3%；華晨(01114)跌2.4%；比亞迪(01211)跌1.5%；長汽(02333)跌1.8%。相反，北汽(01958)升2%。

醫藥股：多股續見追捧，翰森製藥(03692)續創新高，收市升4.7%；石藥(01093)升1.5%；擬回購的李氏大藥廠(00950)升13.4%；歌禮(01672)升4.2%；春立醫療器械(01858)飆升8.5%；先健科技(01302)升3.5%。

資源股：今日跑出，分別獲花旗叫買的五礦資源(01208)和洛陽鉬業(03993)，股價分別升6.4%和5.1%；山東黃金(01787)升2.2%；昨日急升的新疆新鑫礦業(03833)再升3.2%；俄鋁(00486)升0.9%；中煤能源(01898)升1.9%。

豬肉股：國務院副總理胡春華昨日在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作，要求迅速出台支持生豬生產的措施。中糧肉食(01610)急升5.4%；藍籌萬洲國際(00288)升0.8%；雨潤食品(01068)升1.1%。

焦點股份

小米(01810)：擬斥最多120億元回購，股價升4.2%，交投活躍。同系金山軟件(03888)飆13%，連升6日。

其利工業集團(01731)：午後曾炒起35.5%，收市升16.4%。集團主要股東之一裕元(00551)升3.2%；裕元旗下寶勝(03813)升3.8%。

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