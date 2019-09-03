即巿股評 港股直擊

教育股今日遭拋售，下午首先見睿見(06068)及天立(01773)先出現較大沽壓，前者是「深股通」南向股份，幾個大位都係北水猛沽，暫時不知是否傳出有關《民辦教育促進法實施條例修訂草案》出了「最終稿」，與之前「送審稿」內容有大出入。

接近下午四時(3時50分左右)，內媒有報道，中國人民大學校長劉偉常委代表全國政協經濟委員會在會上發言，提出六項建議，當中指出：「應當對其加強引導和監管，避免盲目引入國外教材、評價標準和教育理念，杜絕民辦教育以VIE架構（「協議控制」）在境內外上市，維護我國的教育主權、文化與意識形態安全加強教育行政執法體系建設，實現全流程監管。相比民辦教育的快速發展，政府監管能力與監管手段相對比較滯後，建議：一方面，應根據國家法律和教育規律，完善營利性和非營利性民辦教育機構的認定標準，統一不同法律法規關於民辦、非營利、事業單位等不同性質的機構認定標準，並給予不同的監管。另一方面，統一《民辦教育促進法》及其《實施條例》與現行《企業所得稅法》、《財政部稅務總局關於教育稅收政策的通知》、《營利性民辦學校監督管理實施細則》中有關稅收的規定，有效監管營利性民辦教育機構，將非營利性民辦教育機構實質獲利空間控制在合理限度內。」

另外又建議對民辦教育的分類管理和差別化扶持也進行供給側結構性改革，實行「去、降、補」，避免「撒胡椒麵」，重點扶持和建設品質較高、特色鮮明、符合產業轉型和人民需要的民辦學校。

教育股本身是政策敏感板塊，上市公司靠併購壯大盈利，預測市盈率未算誇張，平均在20倍以下，淨負債對股本比率亦健康，並非高負債行業。北水今日猛沽教育股，一定不簡單，未攪清楚前，暫時不宜撈底。

羅崇博 (杜比)