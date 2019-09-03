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今日 15:22 港股直擊 即巿股評

教育股突急瀉 睿見 天立倒插逾16%

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港股午後中段跌逾百點，截至3時21分，恒指跌106點報25520。

教育股午後突急吐，睿見教育(06068)今早曾升8%，見4.07元近兩個月高，午後曾倒挫16.7%，現跌15.1%。

天立教育(01773)創出上市新高後，曾倒挫18.9%，最新跌17.8%。

另外，宇華教育(06169)跌6.6%；楓葉教育(01317)挫7.5%；民生教育(01569)挫6.3%；新高教(02001)挫5.1%。

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