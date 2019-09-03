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今日 14:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】其利工業午後落鑊飆36% 台資體育股發力

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台資體育用品股逆市跑出，其利工業集團(01731)午後炒起，曾飆35.5%，見1.49元近11個月高，現升20.9%，成交額1720萬元。

集團上月23日公布，中期股東應佔溢利406.7萬美元，按年跌36.25%。

集團預期營商環境仍將充滿挑戰，將繼續透過利用其多區域製造平台，逐漸將其產能由中國遷移至越南及柬埔寨。

集團主要股東之一裕元(00551)最新升3.2%；裕元旗下寶勝(03813)升3.4%。

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