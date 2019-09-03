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今日 13:27 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】內地汽車股整定無運行

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港股走勢反覆，隔晚美股休市，但道指期貨就腳軟，恒指則低開高走，不過半日仍然有啲腳軟，反映市場入市意欲極度疲弱。恒指低開80點後，開市一度跌128點，見半日低位25498點，其後拗腰再上，曾倒升109點，見過25736點半日高位。可惜喺缺乏買盤承接下，走勢再度回軟，半日恒指跌24點，報收25601點；國指則跌60點，報收10043點。

重磅藍籌股個別發展，騰訊(00700)繼續跑贏大市，半日升0.2%，報收331.8元，不過睇真啲，騰訊幅圖又唔係好靚仔，家下股價仲畀條250日線壓住，而335元似乎已成為阻力。舜宇(02382)重返紅底股後，走勢一枝獨秀，今日再升任，成為半日表現最佳藍籌。至於近日捲入政治事件嘅地鐵(00066)，連日受壓後終於喺250日線見有些少支持，半日反彈1.6%。

陀地地產股被狂質幾日後，今日終於有得抖吓氣，不過睇真啲反彈力度弱過藥煲。細魔剛剛幫手踩多腳，噚日有報告唱淡陀地地產股，指地產股雖然已累積跌近兩成，但仍未反映所有不明朗因素，包括中美貿易戰及香港政治事件，已嚴重拖累香港經濟。細魔講到明最熊嘅情況下，香港樓價可跌三成，而商舖租金可能亦要下跌30%，即係話未有貨咪多手去撈，有貨都好趁反彈逃生。

至於汽車股，阿Man講咗N咁多次，千祈唔好畀一時三刻嘅反彈引誘到，再多國策支持都好，面對住貿易戰過後開放市場嘅龐大競爭，又或者係貿易戰期間嘅關稅威脅，內地汽車製造商肯定唔會有運行。今日廣汽(02238)更加喺分析員會議後被個別券商調低目標價，半日股價跌4.7%。其他內地汽車股跌幅由1.3%至超過3%。

而另一隻今日彈半成嘅小米(01810)，同樣係唔可以被其誘惑，公司公布董事會獲授權最多可斥資120億元回購股份，聽落好似好好聽，千祈咪唔記得公司管理層仲有幾多平到跌渣嘅股權喺手，加上公司耐唔耐就可以「慷慨」派送畀員工，基本上咁多平貨周街遊，小米短線反彈都好，長線唔會有運行。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

 

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