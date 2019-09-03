港股直擊 即巿股評

周一美國勞動節假期，金融市場休市。中美貿談前景未明朗，港股9月首個交易日挫近百點後，今早表現反覆。

恒指低開80點，報25546，曾挫128點，見25498點半日低，其後拗腰倒升，最多升109點，見25736；之後又反覆偏軟。恒指半日跌24點或0.1%，報25601。

國企指數跑輸，中午報10043，跌60點。

大市半日成交只有334.45億元。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)昨日已跑贏大市，半日升0.2%，報331.8元；舜宇(02382)升3%，為表現最好藍籌。金沙(01928)彈2%；昨日受壓的港鐵(00066)升1.6%。中資電訊股受壓，聯通(00762)跌1.5%，中移動(00941)跌0.8%。中海油(00883)高層變動，董事長辭任，股價半日挫1.7%。

焦點板塊

本地地產股：昨日捱沽的地產股今早普遍喘穩。領展(00823)創逾半年低位後反彈，半日升0.8%；恒地(00012)升0.7%；九倉置業(01997)升0.4%；新世界(00017)升0.1%。

汽車股：普遍向下，廣汽(02238)在分析員會議會遭個別券商調低目標價，股價半日挫4.7%，為表現最差國指成分股。東風(00489)跌3.5%；華晨(01114)跌3.3%；比亞迪(01211)跌1.3%；北汽(01958)則升3.4%。

食品股：之前表現強勢的食品股板塊，今早普遍向下。蒙牛(02319)上周放榜後股價自高位回落，半日再跌2.7%。海底撈(06862)跌3.6%，跌穿10天線。頤海(01579)跌2.2%。至於連跌六日康師傅(00322)，半日彈3.2%。

焦點股份

小米(01810)：公司公布董事會獲授權最多可斥120億元回購股份，股價半日急升5%，成交增至逾9.3億元；同系的金山軟件(03888)半日急升8.9%。