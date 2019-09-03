即巿股評 港股直擊

噚日見到一堆濠賭股受盡大市下行同行業數據唔理想影響，成個板塊都見紅，於是就揀咗佢哋大佬銀娛(00027)出嚟睇，最後再揀隻銀娛熊(52191)諗住博一博。

喺噚日下晝大約1點15分，銀娛5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)終於都由超賣上返去超買水平，仲要喺呢個高位打橫行至2點25分，按呢段時間銀娛熊(52191)高低位做過$0.087/$0.084，平均買入價就係$0.0855。

去到噚日3點鐘前，再睇返銀娛5分鐘圖，見到SlowSTC(14,3)下行中，但價就好似無乜點郁，而(52191)依家證價做緊$0.086，就試吓再等多一陣，但大前題就係有咩異動嘅話(52191)都要即走；最後去到3點10分，見SlowSTC(14,3)止步回升，望望個鐘得返一個鐘都無就收市，都等唔到SlowSTC(14,3)再落返去超賣位，(52191)喺3點15分到見仲有$0.084就放棄，對比起平均買入價，叫做無咗1.5格兼手續費，條氣係唔多順架，今朝U盤時一度見隻銀娛見紅，兼且恒指開市呈跌就更架唔順；但到依家10點6分，恒指升77點，做緊25703點，而銀娛就跑贏大市，喺10點9分升緊1.54%，條氣即刻順晒。

都係睇返大市算，日線圖見恒指目前仍處於「三角形」位置，而噚日就處於「三角形」底部兼呈「十字星」，呢粒「十字星」坦白講喺呢個時候又唔係話好有用，事關喺「十字星」出現之前大市都係橫行，就算「十字星」出現嘅第二日(即係今日)恒指都係橫行，前前後後都無轉勢嘅軌跡。

再者，噚日都開埋條保歷加通道出嚟睇，見保歷加通道口收窄就知大市未來嘅波幅都會開始收細，配合埋恒指現處於「三角形」尖尖位嚟講，成件事又合理喎。再睇埋恒指皮幅指數(VHSI)，自7月22日開始VHSI就彈咗上20天線並沿保歷加上升通道運行，目前水平為23.04，數值上不算低，不過位置上處於保歷加上升通道裡面且貼近中軸水平，算係上升通道嘅底部，而SlowSTC(14,3)就處於中軸位置，或者會再落多一日先再見反彈。如是者，又即係話個市有機會吽多一日先至會出現一個比較大嘅波幅走勢；再又即係話「三角形」待爆即將上演。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點26分，恒指最低見過25498點，以2點殺盡25500至25599點嘅牛證第一層街貨，呢度有相當於196張期指；再落25400至25499點呢度就有72張期指。至於重區就仍然喺25200至25299點，呢度有相當於852張期指。

至於上方熊證，最貼價嘅係25700至25799點，按依家10點29分計，恒指最高做過25736點，即係話呢一層嘅貼價熊有部份係被大市殺死咗，而呢一層全層有69張期指，向上數多兩層都只係分別有111同69張期指，講緊上到去26000至26099點嘅街貨先叫做有啲睇頭，呢一層有相當於712張期指；而重貨區就係26300至26399點，呢度有相當於798張期指。

既然兩邊都有新增街貨層出現，又重新計一計牛熊街貨中間位，即係(25700+25499)/2=25599.5，依家10點32分，恒指做緊25632點，同中間位爭32.5點，係比較貼近上方嘅；但又公平啲咁講，依家牛熊街貨相差嘅距離得200點鬆啲，現價會好容由近牛移過去近熊，咁就更加反映到個市處於中間位，無稜兩可，等爆味道更重。

休戰一日，等睇聽日個街貨圖有無啟示好過。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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