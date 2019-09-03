即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後走勢反覆，全日波幅159點。恒指收報25626點，跌98點或0.38%，成交金額678.23億元。國指收報10103點，升20點或0.2%；上證收報2924點，升37點或1.31%。恒指走勢遜於國指及A股，原因之一是香港本土經濟股走軟。

恒指波幅及成交都收窄，最終以陰燭近「十字星」收市，觀望味濃。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份700隻，下跌 902隻，整體市況偏弱。

財新8月中國製造業採購經理指數(PMI)重返50盛衰分界線以上，由7月的49.9升至50.4，創5個月以來最高，好過市場預期，反映中小企製造業環境小幅度改善。不過，早前公布的8月官方製造業PMI卻回軟至49.5，遜於預期，並連續4個月處於收縮。新訂單和進口指數下行，反映內外需疲弱。

部分內地地產商公布營運數據。中國奧園(03383)公布在2019年8月份未經審核合同銷售金額約76.8億元人民幣，同比增長12%。2019年首8個月未經審核合同銷售額累計約679.6 億元人民幣，同比增長28%。

融信中國(3301)公布在2019年8月總合約銷售額約為109.28億元人民幣；合約建築面積約為 465,660平方米；及平均合約售價約為每平方米23468元人民幣。在2019年首8個月，集團總合約銷售額約為804.93億元人民幣；合約建築面積約為382萬平方米；及平均合約售價約為每平方米21066元人民幣。

富力地產(2777)公布在2019年8月權益合約銷售總金額約為105.3 億元人民幣，銷售面積達約101.8萬平方米，同比分別上升14%和 39%。在2019年首8個月，總權益合約銷售金額約812.5 億元人民幣，銷售面積達約 749.8萬平方米，同比分別上升6%和29%。

昨晚美股因勞動節假期休市。今早亞太股市下跌，夜期下跌，料恆指低開後或反彈，但午後走勢變差，全日走勢異常波動，並當心會有突發事件發生，恆指支持參考為昨天低位25502.7點。

個股

TCL電子(01070) 的主要業務為生產及銷售彩色電視機。

集團在2019年中期錄得營業額227.2億元，同比增長 8.0%；毛利錄得37.2億元，同比增長15.7%；得益於產品結構改善，毛利率同比提升1.1個百分點至16.4%。得益於整體效率提高、海外及互聯網業務快速增長；除稅後淨利潤為13.7億港元，同比增長139.8%；股東應佔溢利為13.6億港元，同比增長138.1%；經營性淨利潤（扣除一次性非經營性收益後歸母淨利潤）為5.5億港元，同比上升32.9%；每股基本盈利為60.01港仙，扣除一次性非經營性收益後每股基本盈利為24.41港仙；宣派中期股息每股10.56港仙，扣非後派息率達45%。

集團全球電視機整體銷售量再創新高，達1553萬台，同比增長17.9%，電視機出貨量市佔率達14.3%，穩居全球前二； 其中TCL品牌電視機銷售量達1031萬台，同比增長33.1%，市場份額全球第三。

集團現價市盈率8.656倍，周息率5.198%。股份上日收報 3.69元，上望4.686元，止損設於3.45元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師