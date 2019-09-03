港股直擊 即巿股評

近日影響股市的消息都是圍繞一些國際宏觀的議題，例如息口走勢、貿易談判、環球經濟不穩的憂慮等，反而個股方面則沒有太大的焦點，只有部份個股業績公布前後有受到短暫的注意，因此「炒市不炒股」的現象近期較明顯。由於上述影響大市的因素都有可能在短時間內急速轉變，令大市走勢變得更難觸摸。這令投資者的取態傾向以短線為主，並以恒指牛熊證作為短線操作的工具。

7月份恆指當月的高低波幅約1300點，而踏入8月份，恒指的區間於24900點至27700點之間，高低波幅接近3000點，波幅如此擴大，對投資者來說也是一個挑戰，特別是在選擇牛熊證產品的時候，究竟應該選擇哪個收回水平才是合適呢？有什麼較客觀的方法幫助自己作出決定呢？

即市操作與持倉過夜的風險不同 策略亦有別

首先，投資者需要認清自己的投資策略，是計劃即市買賣還是持倉過夜，因為兩種策略面對的收回風險是不一樣的，所選用的產品亦不應該一樣。即市買賣的投資者面對的風險主要是恆指單日的波幅，而持倉過夜的投資者面對的最大風險則是隔晚的裂口風險，所以在選擇牛熊證的收回價時要先了解風險有多高，再去決定選擇留意哪一個收回水平的產品。但如何去了解風險有多高呢？可考慮從客觀的歷史數據入手，高盛認股證及牛熊證網站上新增了專頁「恆指歷史高低波幅數據統計」(https://www.gswarrants.com.hk/cgi/market/hsi_highlow.cgi)，讓投資者得知恆指在過去一段時間的單日高低波幅及裂口高開或低開的平均值及最大值，從而以歷史數據作風險參考。對於即市操作的投資者而言，他們一般會較緊貼即市市況的變化，能迅速就急促轉變的市況作出反應，相對上能承擔較高的風險以換取更高的潛在回報，所以可以參考單日高低波幅的平均值來選擇收回價。

對於持倉過夜的投資者而言，他們須直接面對裂口風險，如隔晚出現會令市況大幅波動的消息，亦須要等待至第二天開市後才能部署，所以在選擇收回價時就需要更嚴謹。投資者則可參考以歷史裂口波幅的最大數值作參考去選擇收回價。

利用這個工具，投資者可更客觀、靈活地去衡量收回風險，不需要主觀或人云亦云地選擇產品而低估了收回風險，影響部署。以上周三收市數據為例，過去五日的恒指單日高低波幅的平均值約為300點，即市的投資者可考慮以收回價距離恒指約300點產品，並可留意恒指牛(54475)(收回價25318點)及恒指熊(54559)(收回價25888點)；而過去五日的恒指裂口最大值超過800點，持倉過夜的投資者宜選擇收回價距離較遠的產品，再在相應收回水平以外選擇槓桿較高的產品，從而在收回風險及槓桿之間取得較佳平衡。以此計算，較保守、持倉過夜的投資者可留意恒指牛(69310)(收回價24758點)及恒指熊(52964)(收回價26488點)。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2019年9月2日

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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