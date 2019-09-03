港股直擊 即巿股評

恒指9月開局挫近百點，成交偏淡，夜期續向下，預料今早港股窄幅偏軟機會較大。

美國周一勞動節假期，金融市場休市。不過，受到四級颶風多里安威脅及中美雙方互徵新一輪關稅下，外圍股市表現偏弱。道指期貨低見26177點，跌229點或0.86%；納指期貨報7612點，跌78點或1.02%。標指期收報2898點，跌26點或0.88%。

中美兩國據報仍未能就原定本月在華盛頓舉行的新一輪面對面貿易談判安排達成共識。另外，中國商務部就美國對3000億美元中國貨加徵關稅，向世界貿易組織提出起訴。

美國總統特朗普上日表示，美方正與中國對話，稱本月與中方舉行面對面貿易談判的計劃沒有變。不過，彭博引述消息人士說，在美方拒絕北京要求將周日加徵關稅生效日期推遲後，中美兩國官員目前難以就原定本月舉行的貿易談判安排達成共識。

歐羅持續偏軟，兌美元跌至16個月低位，跌穿1.1水平，最新報1.0972美元。歐羅今年以來已累計跌逾4%。

投資者關注中美貿易戰影響歐洲經濟。德國上月製造業採購經理指數(PMI)輕微升至43.5，但仍是連續第8個月處於50以下的收縮水平，都不利歐羅滙價。

另外，英國首相約翰遜召開內閣緊急會議，商討一旦國會通過阻止無協議脫歐的議案即提前大選。英鎊受壓，兌美元一度跌逾1%。

周一歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.12%報11953點，法國CAC40指數漲0.23%報5493點，英國富時100指數漲1.04%報7281點。新興市場方面，阿根廷主要股指MERVAL漲超4.5%，此前阿根廷實施資本管制。

中國指數研究院，公布八月份「百城住宅價格數據」，按月升幅略有收窄，但上升城市數目就增加。研究院預計，未來房地產市場，整體將延續平穩走勢，城市分化將愈發顯現，部分三四線城市，面臨調整壓力。數據顯示，八月份全國一百個城市新建住宅，平均價格為每平方米15004元人民幣，按月上升0.37%；升幅較七月份收窄0.01個百分點；按年則上升3.68%；升幅較七月份，收窄0.15個百分點。

夜市期指收報25351點，跌154點，低水276點。恒指昨日收報25626點，跌98點或0.38%。國企指數收造10103，升20點或0.2%，大市成交只得678億元，為8月12日以來最低。大市沽空比率升至17.8%。

焦點股份

中海油(00883)：公布董事長兼非執行董事楊華因為職務變化而辭任。

龍湖集團(00960)：公布主要股東Charm Talent於8月28日至30日期間，於公開市場增持429.55萬股，每股平均價27.86元，涉及金額1.2億元。

中國奧園(03883)：公布旗下內地全資附屬奧園集團獲中國證監會批准，可發行本金總額42億元人民幣的境內公司債券，票面年利率6.8%，年期為4年。

富力地產(02777)：公布8月合約銷售總金額約105.3億元(人民幣‧下同)，按年增長14%。