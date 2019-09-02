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今日 15:51 即巿股評 港股直擊

【短線出招】H股私有化尋寶

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今日恒指雖然波幅只有160點，但不乏話題，論升幅及成交，首選華能新能源(00958)，分拆上市八年多，現在說要被私有化，難免令人諸多揣測。最終能否成功私有化目前言之尚早，但根據過去H股私有化個案，成事機會不少。

短期市場可能發掘H股私有化概念，今日揀了兩隻供大家參考。先講，華電福新(00816)，公司較華能新能源遲一年上市，估值更加集中，華電集團佔62.76%；中國再保險集團佔7.68%。公司同樣是新能源股，中期業績則稍遜，純利按年增長一成六，不過本身估值頗低殘，預測PE不足4倍，市賬率0.3倍，預測息率近7厘，F-Score達9分，今早曾炒高逾半成，最新升逾3%。弱勢股止蝕策略較易制訂，跌穿8月中低位1.29元止蝕，上望1.52元。

新華文軒(00811)一向是高息股，半年盈利增29%，往績PE 6.6倍，息率6.2厘。公司正推進「振興四川出版」戰略，上半年主營業務毛利率為39.19%，按年升2.73個百分點。今日其A股(601811.SH)以大成交漲停，報13.33元人民幣，H股現升1.3%報5.55元，較A股折讓六成二，可能引來北水炒作。

說回大市，9月認真不敢看好，美國參眾兩院預計會審議《香港政策法》；那邊廂，中國短期內或會公布「不可靠實體清單」；至於本港政局則要考各方智慧，10月1日前風波難平。技術上，在恒指日線圖現「終極死亡交叉」，周線圖的10周線亦跌穿50周線，港股「彈散市」的機會不細，板塊以醫藥、教育及個別基建概念較秤先。

羅崇博 (杜比）

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