即巿股評 港股直擊

中美雙方由9月1日開始向對方加徵關稅，負面因素仍困擾市場，加上香港社會運動繼續升級，警民衝突持續，一波未平一波又起，港股9月開局自然難見頭彩。雖然財新中國8月製造業PMI升至5個月高位，內地股市上升，但港股卻未能受惠，延續8月跌勢，早段恒指跌逾200點。

恒指低開96點，雖然因為財新PMI數據理想，恒指跌幅曾收窄至62點，高見25662點，為半日高位。但高位不僅缺乏承接，更見沽壓再現，拖累大市跌幅再度擴大至222點，見25502點半日低位，其後跌幅再度收窄。恒指半日報收25602點，跌122點；國指則倒升3點，中午報收10086點。

重磅藍籌股大部份受壓，只有騰訊(00700)作為維穩龍頭，半日升近2%，重上330元；平保(02318)逆市升0.8%，暫守90元水平。其他重磅股大多數下跌，跌幅由0.5%至1%。重災區陀地地產股及收租股，喺政治事件愈演愈烈之際，呢兩個板塊當然無運行。信置(00083)係跌得最多嘅陀地地產股，跌幅接近4%；其他地產股及收租股，跌幅閒閒地超過1%。呢幾日成為社會運動風眼主角嘅港鐵(00066)股價重挫3.2%，股價跌穿250日線，走勢相當難睇。

至於醫藥股繼續跑贏大市，中生製藥(01177)公布業績後股價持續走強，半日再升3.6%，成為藍籌升幅冠軍。另一龍頭石藥(01093)半日亦升1.8%，兩隻龍頭阿Man都係偏愛中生製藥，雖然累積升幅唔少，但係相比起石藥，估值仲係平些少。其他醫藥股全線向上，春立醫療(01858)更創新高，不過阿Man心水都係另一半新股翰森製藥(03692)。

阿Man又要長氣講多次，再強嘅板塊都好，記住喺風雨飄搖之際，一旦強勢板塊亦頂唔住逆轉，記得當跌破止賺位，要肯落車，始終目前困擾大市嘅負面因素較多，一有冬瓜豆腐，淡風又將再吹起。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)