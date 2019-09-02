港股直擊 即巿股評

財新中國8月製造業PMI升至5個月高位，但中美雙方如期互相加徵新一輪關稅，加上剛過去兩日本港再現大規劃示威，累港股今早延續8月跌勢，一度挫逾兩百點。

恒指低開96點報25627，內地8月財新PMI數據佳，恒指跌幅曾縮至62點，高見25662點，惟高位沽壓增，累大市跌幅擴至222點，低見25502，之後臨近午市跌幅削半，最終恒指半日報25602點，跌122點或0.47%。國企指數中午收造10086，倒升3點或0.03%，大市成交額364.6億元。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)下滑1%；滙控(00005)降0.7%；港交所(00388)降0.5%；中移動(00941)跌0.6%；但平保(02318)漲0.8%；騰訊(00700)升1.9%。

焦點板塊

濠賭股：澳門8月博彩收入差過預期，濠賭股受壓，金沙(01928)半日挫3.5%；銀娛(00027)跌2.7%；美高梅(02282)下滑3.1%；永利(01128)跌2.9%；澳博(00880)降3.8%；新濠(00200)走低1.1%。

地產及收租股：本港政治事件仍未解決，地產股沽壓未止，信置(00083)為跌幅最大藍籌，午挫3.9%；恒地(00012)跌1.9%；新世界(00017)降1.6%；會德豐(00020)跌1.4%；新地(00016)走低2.1%；長實(01113)亦跌1.2%；嘉里(00683)下滑2.5%；港鐵(00066)挫3.2%；領展(00823)跌1.7%；希慎(00014)挫3.8%。

醫藥股：逆市走高，中生製藥(01177)揚3.6%，為升幅最大藍籌；石藥(01093)升1.8%；春立醫療(01858)又創新高，中午飆7.5%；中國中藥(00570)升4.6%；億勝(01061)升3.8%；聯邦(03993)飆6.2%；麗珠(01513)漲2.5%。

券商股：上證重返2900關，滬深兩市半日齊揚逾1%，內地券商股齊升。華泰證券(06886)漲2.8%；海通證券(06837)升3.3%，為升幅最大國指成分股；中信証券(06030)走高1.9%；廣發証券(01776)與中金(03908)各漲0.4%；中信建投(06066)揚2%。

焦點股份

華能新能源(00958)：控股股東中國華能集團考慮提出有自願現金全面收購要約，如果要約進行，華能新能源將從退市，華能新能源中午炒高18.4%。

兗煤(01171)：中期多賺26%，同時首次派發中期息，每股1元人民幣，半日勁升15.5%，其A股(600188)亦升停。