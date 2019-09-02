港股直擊 即巿股評

富瑞 廣汽集團(02238)

評級：買入

目標價:9.7元 (較前收市價7.9元有22.8%潛在升幅)

廣汽中期純利49.19億元人民幣，倒退28.8%。富瑞發表報告指，廣汽上半年盈利大致符合預期，公司將於周一召開分析員會議，暫時維持「買入」評級，目標價9.7元。

富瑞指，廣汽第二季受「國五」標準切換至「國六」，令銷量下跌、零售價下調及毛利率收縮的的情況惡化。日系合營包括豐田及本田維持強勁增長勢頭，銷量呈雙位數增長，毛利率亦擴張。

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