即巿股評 港股直擊

今日同平時一樣都係搭9點鐘嗰班巴士，平時就大約9點半至9點35分落車，今日就塞到依家10點22分先返到公司，anyway，市已開。

9月新局新開始，今朝恒指開市報25627點，跌97點，到我返到公司時已經見過跌過百點，check完一堆email，覆咗啲比較緊要嘅之後，依家10點33分見恒指跌幅收窄咗，依家做緊25625點，跌97點。

睇返恒指日線圖，依家見陰陽燭圖上恒指暫呈「十字星」，而上個星期10天線升穿20天線個「短期黃金交叉」又真係好短期，皆因見條10天線(25873點)今日勢頭向下，而20天線(25834點)又勢頭向上喎，換之言呢個「短期黃金交叉」有機會喺短時間內變返做「短期死亡交叉」。換條保歷加通道出嚟睇，見保歷加通道口收窄，暗示大市稍後日子升/跌嘅空間比之前係收窄咗。

望望下方技術指標，SlowSTC(14,3)兩線處於中軸水平，14RSI落到3X呢個位又未到超賣，DMI嘅+DI雖然未同-DI相遇，但兩線線口今日處於水平，同步見ADX亦橫行，暗示個市未有明確方向，只係見到MACD喺熊區出現牛差距，都係嘅，就咁睇個日線圖都見有跌定之嫌(至少唔係7月嗰時大大個裂口係咁殺落去先啦)。

仲記得上星期喺日線圖上晝咗個「三角形」出嚟，今日再畫多次見恒指粒燭處於「三角形」底部，依家10點50分恒指跌幅又擴大至跌211點，做緊25513點，開埋恒指牛熊證街貨圖計牛熊街貨中間位(26000+25399)/2=25699.5，現比低中間位186.5點，而見下方最貼價牛證25300至25399有相當於477張期指，但25200至25299點就有成800張期指，會唔會唔理個「三角形」，事旦叉隻腳落去殺咗呢part街貨之後，先至再重整個「三角形」？真係有咁嘅可能。

等恒指會唔會殺25200至25299點街貨嘅同時，見昨日出咗條澳門博彩數據，應該都係衰架啦，如果唔係銀娛(00027)又點會無啦啦跌成2.8%先得架。開銀娛日線圖，見今日粒燭跌返落去20天線($47.982)，而下方見SlowSTC(14,3)%K線高位跌穿條%D線，短炒銀娛今轉受行業數據同大市氣氛向下亦未嘗不可，銀娛熊(52191)，收回價$54.88，同現價有約14.3%差距，屬安全，槓桿比率約5.58倍雖然不算突出，但勝在街貨少。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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