即巿股評 港股直擊

中美新一輪關稅戰已於9月1日正式啓動，由香港時間12時01分起，中國便向大約總值750億美元的其中首批美國進口貨品加徵10%或5%關稅，第二批貨品則於12月15日徵稅，並計劃到時恢復對美國汽車及零部件分別加徴25%和5%關稅。

美國亦同步對1120億美元中國進口貨品的加徵關稅率，由原本的10%上調至15%，不設寬限期，即是已經付運但未抵達美國的貨品亦要繳交15%關稅；到12月15日，向另外1600億美元中國貨徵稅。至此，意味落實了總統特朗普較早前宣稱向餘下3000億美元中國貨加徵關稅；加上已加徵關稅的約2500億美元中國進口貨（10月1日起，稅率由25%調高至30%），代表合共約5220億美元的中國貨品由12月15日開始都要繳付新措施關稅，計及中國對750億美元貨品實行新關稅措施，即是中美互相就總值約5970億美元的進口商品加徵關稅。

維基百科引述中國海關總署資料顯示，2018年的中美雙邊貿易總額為6335億美元，也就是說，僅365億美元商品「幸免」於雙方的新一張關稅網。而據美國方面統計，去年向中國出口1201億美元貨品；中方統計則指從美國進口貨品總值1551億美元，即使以較低的1201億美元算，中國仍可就約450億美元（1201億減750億美元）的美國貨加徵關稅，數字與仍未受新一輪關稅戰波及、上文計算的365億美元大致脗合，亦即是中方有較多「籌碼」（美國進口貨）徵收關稅。

不過，假若中方運用手上「籌碼」，美方則可以再提高稅率予以反擊，甚或採取進一步制裁中國企業例如華為等的其他措施，更何況侵侵已把香港局勢發展與中美能否達成貿易協議混為一談。總之，中美的關稅戰不止仍有升溫空間，而且問題愈來愈糾纏不清。

返到港股，上周五恒指以25724點收市，微升21點或0.08%；以全周計則錄得455點或1.73%跌幅。

恒指10天及20天線都得而復失，技術走勢仍未改善。上周三「搏拳實錄」提到，恒指於8月6日、15日、19日、21日都有相對大成交的配合形成陽燭，可能代表恒指跌穿約26000至26300點過去半年累積的成交量密集區，已見到市場出現投機撈底博反彈的動作。

然而，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，8月6日至今都未曾跌穿過40%水平，代表恒指短線急跌風險一直未能解除。在中美貿易戰前景未明朗、本港暴力示威活動仍然持續的壓力下，估計恒指短線將局限於該4枝陽燭的上下範圍（26356和24899點）爭持。

實戰交代：老徐的8月25800點short put，最後獲利191點期權金，計及較早前約200點的stop loss虧損，8月戰績「得個桔」。

老徐