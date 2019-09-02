今日 09:16
港股直擊
即月期指低開189點報25421，低水304點。
國企指數期貨低開67點報10010，低水73點。
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機場鐵路幹道被堵 半日孤島
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【每月拆局】九月股市: 政經動盪，起伏跌宕
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政府譴責暴力示威者機場及港鐵站破壞行為
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特朗普:與中國9月貿談沒改變
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開市焦點:9月開局料利淡 濠賭股勢受壓
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中大學生會:按計劃舉行全港罷課集會
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經民聯反對三罷
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