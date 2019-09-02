港股直擊 即巿股評

市場仍然充斥負面因素，中美互徵關稅，新興市場不穩、本港政治風波未息，內地製造業經繼續收縮，預期九月開局偏弱機會較大。

上周五美股個別發展，道指收市反覆升41點或0.16%，報26403點；納指回落0.13%，收報7962點。中美兩國展露恢復談判意願繼續為美股沖喜，不過受美國消費信心數據遜色，以及油價下滑影響，限制美股升幅。美股本周一因勞動節假期休市。

標普指阿根廷「單方面」決定延長約 1000 億美元短期債務的到期日，已經構成了「違約」，因此將阿根廷當地貨幣與外幣主權債信評由「B-」下調至「選擇性違約」（selective default）。整個8月份阿根廷披索兌美元急插26%。

中美貿易戰始終未有明顯緩和迹象之際，兩國已於9月1日互徵新一輪關稅。另一方面，特朗普稱，美中貿易團隊仍繼續保持溝通，並在9月舉行會談。

內地製造業經繼續收縮。8月官方製造業採購經理指數(PMI)為49.5，較7月的49.7下跌0.2，亦不及市場人士預期的49.7。

ADR港股比例指數報25640，較上周五恒指收市低80點或0.31%。恒指上周五高開308點，收市僅升21點報25724點。總結八月，恒指瀉2053點或7.4%；連跌兩個月累插2817點或9.9%。

國務院金融穩定發展委員會召開會議，國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導。繼續實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕及社會融資規模合理增長，實施積極的財政政策，把財政政策與貨幣金融政策更好地結合起來。

焦點板塊

濠賭股：澳門博監局公布，8月博彩收入錄得242.62億元澳門元，按年下跌8.6%，連續第2個月出現跌幅，且跌幅超過預期，留意今早濠賭股或受壓。

焦點股份

中銀香港(02388)：上半年純利172.5億元，下跌1.7%，中期息54.5仙。期內，提取減值準備前經營溢利按年升約半成。

海通證券(06837)：中期盈利55.27億元人民幣，按年增長82.3%，不派中期息。

新濠國際(00200)：中期盈利4.62億元，按年增長34.1%，每股盈利31仙；派中期息每股6.11仙。

中聯重科(01157)：中期盈利25.85億元人民幣，按年增長1.96倍，不派中期息。