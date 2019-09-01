即巿股評 港股直擊

正如年初的文章曾提及：「中美貿易戰不是經濟戰，而是政治戰，是美國全方位遏抑中國崛起的戰略......作爲全球最自由市場的香港，隨時變爲政治棋子，大家要有心理準備，做好防風措施......」很不幸，真的被筆者言中，8月的繃緊社會狀況，已令經濟活動大幅度減少。上星期香港零售管理協會公佈的7月零售銷售數據連跌6個月，跌幅達兩位數字。其中零售業總銷貨價值估計為344億元，按年跌11.4%，創近3年半以來最大跌幅。尤其是高價產品如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨值下跌24.4%！其實，8月數據才全面反映本港社會混亂狀況的影響，根據業内權威人士估計，8月零售銷售很大機會跌逾30%。零售量下跌的其中一個原因就是外來遊客被近期本地的社會動盪引致不安而取消來港，旅遊界各項數據在本月「插水式」下跌。以往在旺季時期，酒店入住率會達到100%，但7月酒店入住率已跌至80%， 8月更會進一步跌至30%！連鎖性反應，牽連相關行業生意大減，關門結業，員工失業，百業蕭條......隨時成爲全球首先經濟衰退的地區。

寰看世界，美國上星期3個月期和10年期美債孳息率倒掛幅度達48點子，是2007年3月以來最大。債息再現倒掛，引發衰退風險憂慮，因美國過去半世紀，每次經濟衰退前，這兩個年期的孳息率都出現倒掛。縱使美國7月消費者開支上升0.6%，高過市場預期，數據稍稍紓緩市場對美國經濟陷入衰退的憂慮；然而，其後公布的美國密芝根大學8月消費者情緒指數終值跌至89.8，低於市場預期，創2012年12月後最大每月跌幅。中國國家外匯管理局最新公佈，內地7月服務貿易逆差243億美元，按月擴闊23.4%，創10個月以來最大逆差規模。8月份中國官方採購經理指數(PMI)是49.5，比上月低0.2，差過市場預期，繼續低於50的盛衰分界線，是連續4個月下跌。世界其他地區，經濟數據也是沒況愈下，摩根大通/ Markit公佈7月全球製造業PMI的出口分類指數再次惡化為48.3，是自2012年10月以來最差。歐洲「龍頭」德國政府8月22日首次以零息率發行20億歐元的30年國債，但未獲足夠認購，只有8.2億歐元國債成功出售，中標利率為負0.11厘，首次出現負數。德國國債全面陷入負利率，面對越來越困難的經濟局面，德國製造業衰退加劇，全球衰退速度率可能大超預期......

全球一體化後，政經關連，已是不爭事實。自從狂妄自大的特朗普上場後，以所謂美國爲先的「大美國單邊保護主義」，主動地撕毀多項國際條約或協議，使原已不穩定的地緣政治局勢更加火上加油。最近，它的所謂最佳盟友英國也要面臨「脫歐」之終極一戰。英國新首相約翰遜「逼宮」成功後，親自處理他數年前提議出來的「脫歐公投」包袱，在別無他法下，竟然延長國會休會時間，希望來一個無協議「脫歐」 —— 硬脫歐，不但引致英國30個城市大示威，也令人聯想到歐盟與英國的關係會否逆轉。事實上，歐洲各國都各自爲政，就以G7會議爲例，法國總統馬克龍自把自為，突邀伊朗外長扎里夫到訪七國集團峰會場地，也引起部分成員國的微言。峰會會後更沒有共同宣言，據報多個領袖與美國出現分歧，包括中美貿易、俄羅斯及伊朗核問題等。在單方面退出伊朗核協議之後，特朗普又主動撕毀俄美中程核飛彈條約，美國隨即試射一枚中程導彈；俄羅斯當然不禁示弱，也向海洋試射一枚中程導彈。伊朗和北朝鮮爲了顯示實力，亦分別試射短程導彈，令地區性的政治局勢更複雜多變，全球將進入新一波軍備競賽......

綜觀上述低迷經濟數據及混亂政治狀況，相信九月全球股市將會跌宕起伏，受政經消息和投資者情緒影響而大幅度上落，充滿短線獲利機會，但一定要適時獲利，嚴守止蝕；至於中/長線投資仍是言之過早。板塊方面，在新一波軍備競賽開始下，軍事工業將會受惠；自美國禁止芯片類出口及打壓華爲5G，國内已積極研發芯片類及其他高科技產品，所以5G及高科技有關概念可以考慮；中美貿易戰影響出口貨品，國内不斷催谷内部消費，尤其是中產階級的消費能力還未爆發出來，因此内需板塊將會得益。當然，現時全球關心的環保概念和國内推動的醫改計劃都值得留意。

黎永良