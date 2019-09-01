即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易談判代表通話的消息，緩和了市場對貿易戰進一步惡化的疑慮，美股三大主要指數連續兩天向上，周四(29日)漲幅介乎1.25%至1.48%。標普500指數在8月初急瀉後，醞釀重組升勢，相距紀錄高位3027點，只差約3.5%。

避險情緒略為降溫，資金由債市流向股市，美國長短期國債孳息率全線回升，10年期債息周四報1.4945厘，雖然與2年期債息依舊倒掛，惟差距縮窄到不足3個基點；至於8月中旬債息歷史性跌穿2厘的30年期國債，也反彈上1.964厘。

根據市場研究機構Bespoke統計，30年期債息屢試新低，在周二(27日)美股時段終挫至低於標指的股息率，是2009年3月以來首次。此外，2016年中，英國舉行全國公投並意外地決定脫離歐盟時，亦幾乎呈「債股息率倒掛」，兩者僅相差0.01厘之遙。

國債屬避險工具，與股票這類風險資產相比，債息較股息率高乃十分合理，因為股民主要希望能夠從股價升值中獲得回報，收息相對次要(高息股又作別論)，所以30年期債息普遍高於標指股息率一段距離；直至2008年金融海嘯爆發，標指急瀉推高股息率，而市場風險胃納明顯縮減(Risk Off)帶動資金流入債市，令債息下滑，才會出現「債股息率倒掛」的異象。

順帶一提，如果以美國10年期債息與標指股息率比較，則「倒掛」情況近年更常見，但都在市場處於動盪之時，像金融海嘯或歐債危機等。

由另一個角度看，「債股息率倒掛」也顯示避險情緒過分高漲，導致股市和債市配置失衡；但物極必反，這種情況不會維持太久，2008年11月美國聯儲局宣布實施量化寬鬆政策(QE)，以及之後再加推兩輪QE刺激經濟，「股債錯配」扭轉，標指於2009年3月見底，並為美股歷來最長牛市揭開序幕。

事隔10年，「債股息率倒掛」再現，又有什麼啟示？附【圖】所見，標指近年迭創新高，惟股息率其實表現平穩，與債息率差距收窄，主要是債息回落所致。

目前資金不斷流入債市，令債息挫至歷史低位卻尚未觸底，似乎代表投資者預計環球經濟前景欠佳致使「避險若渴」；然而，「股債錯配」很難長時間延續，當發現股息率比債息高，買入股票同時可博取股價升值，資金自然回流股市。

Bespoke數據顯示，標指成分股中仍有逾六成股息率都高於5年期及10年期債息，而比30年期債息高的則略多於一半，換句話說，大量股份的股息率回報更勝債息，難怪Bespoke聯席創辦人Paul Hickey認為，美股比長期國債為佳，對長線投資者而言依然具吸引力。真是信不信由你！

信報投資研究部

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