港股直擊 即巿股評

港股8月最後一個交易日，中美貿易關係略降温，惟恒指全日反覆，全日只升21點，8月更插超過兩千點，成交873.5億元。

北水流入港股縮減，由昨日淨入16.15億元，降至今日10.9億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

舜宇(02382)罕有成為今日最多北水淨入個股，全日淨買4.11億元；騰訊(00700)則錄3.23億元淨入。

建行(00939)為今日第二多內地資金湧入個股，全日錄4.05億元淨入；工行(01398)也有1.46億元淨買；太保(02601)也錄1.02億元淨入，連跌五日的新華保險(01336)，全日也有2187萬元淨買。

其他較多淨流入個股包括中生製藥(01177)及中石油(00857)，全日分別錄1.1億及3497萬元淨買。

不過，今日最多淨走個股為融創(01918)，全日錄1.63億元淨走；其次為石藥(01093)，全日錄9494萬元淨沽，而中國建材(03323)、李寧(02331)及金茂(00817)也分別有6773萬、6557萬和5175萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、舜宇、融創、中生製藥、新華保險、工行、太保、石藥及中建材。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、中建材、新華保險、工行、金茂、李寧、融創、中石油及中生製藥。