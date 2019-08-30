港股直擊 即巿股評

中美雖然放出對話消息，稍為冷卻緊張貿易關係，不過9月1日雙方互加關稅的日期逼近，加上本地局勢未見改善，港股表現反覆，恒指未能站穩兩萬六。

恒指高開308點，報26011點，屬全日高，收復十天線(25952點)，不過兩萬六水平欠支持，開市後升幅持續收窄，上午曾僅升103點，中午升177點，午後表現波動，2時後曾倒挫167點，見25536點全日低，之後回穩呈好淡爭持。恒指收報25724點，升21點或0.1%，全周挫454點或1.7%。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%。

總結八月，恒指瀉2053點或7.4%；連跌兩個月累插2817點或9.9%。

國企指數報10083點，升90點或0.9%。國指全月跌592點或5.5%；兩個月累瀉798點或7.3%。

大市成交額873.49億元。

9月期指收市跌36點，報25610，低水115點。

A股反覆低收，滬指跌0.16%；深成指跌0.35%。

美國道指期貨最新升138點，報26516。美國總統特朗普對傳媒稱，美中談判代表當地時間周四進行「不同層面」的對話。

美國將分兩階段，對價值約3000億美元的中國商品加徵關税，第一批9月1日生效，中國方面，對美國價值約750億美元商品，加徵5至10%關税，同樣分兩批進行，首批亦於9月1日生效。

藍籌股方面，工行(01398)上半年多賺4.6%，勝預期，不良貸款「雙降」，股價升1.2%；建行(00939)升0.9%；中行(03988)業績前升1%；騰訊(00700)升1.4%；舜宇(02382)創逾一年高，收市升4%；瑞聲(02018)今日高收0.4%，不過全月累插20.7%為藍籌跌幅王。相反，蒙牛(02319)被瑞信下調評級至「中性」，股價跌1.3%；恒生(00011)跌2%。

焦點板塊

石油相關股：中海油(00883)中期多賺18.9%，派息增一成，加上成本控制出色，股價飆5.4%；中石油(00857)中期多賺4%兼派特息，股價升3.7%；中石化(00386)升1.3%。油服股亦造好，中海油服(02883)續創最少52周高，收市升1.3%；安東(03337)升3.9%；中集安瑞科(03899)升2.5%；中石化油服(01033)升1.2%；海隆(01623)飆7.3%。

醫藥股：中生製藥(01177)再創逾一年高，收市無升跌，全月飆20.5%為藍籌升幅王；翰森製藥(03692)公布業績前續創新高，收市升0.2%；藥明康德(02359)升3.4%；愛康醫療(01789)再升5.6%；李氏大藥廠(00950)中期純利大跌70%，不過收入及毛利均有增長，股價彈6.7%；神威藥業(02877)中期多賺11.9%，股價飆19.1%；現代牙科(03600)中期多賺28.9%，派息增63.2%，股價飆23.6%。相反，歌禮製藥(01672)中期轉蝕，股價挫9.8%；石藥(01093)吐2.6%。

本地地產及公用股：本港局勢未明朗，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月。兩個板塊逆市向下，新地(00016)跌1.8%；恒地(00012)跌0.5%；新世界(00017)跌1.8%；信置(00083)全年少賺50.59%，股價跌1.8%；太古地產(01972)挫3.6%；九置(01997)跌0.4%；領展(00823)跌1.6%；置富(00778)跌1.4%。公用股方面，港鐵(00066)跌2%；昨日急彈的中電(00002)跌2%；煤氣(00003)跌1.8%；電能(00006)跌2.3%；港燈(02638)跌0.3%。

鐵建股：中車(01766)半年多賺16%，股價升1.9%。中交建(01800)、中鐵(00390)和中鐵建(01186)業績公布前分別升1.7%、1.2%和2.7%。另外，中國建築(03311)升2.2%；中車時代(03898)升1.1%。

焦點股份

比亞迪(01211)：外電報道，奧迪(Audi)與比亞迪接近達成電池供貨協議，比亞迪承認確實在洽談之中，但未有結果，股價急彈6.7%，其A股(002594.SZ)收市升0.71%。

山東黃金(01787)：績後吐3.5%。集團中期盈利6.32億元人民幣，按年升9.85%。不過每股基本盈利較去年同期下降約6.45%。

首控集團(01269)：股價飆21.5%。集團中期虧損按年減少58.5%至1.42億元人民幣，表現較月初發出的盈警為好。

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