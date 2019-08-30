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李嘉誠基金會再動用約5.7億元增持長實集團(01113)股份。

李嘉誠基金會於8月26日、8月27日、8月28日及8月29日，分別以平均價每股53.0989元、54.4801元、54.9050元及54.7806元增持長實，合共1052.4萬股，涉資約5.7億元。

因此，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅根據證券及期貨條例，被視作持有長實集團權益，分別由33.6%及33.66%，增至33.88%及33.95%。

連同上周動用4.3億元增持，基金會兩周合計以10億元增持長實。