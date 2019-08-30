港股直擊 重要通告

中國銀行(03988)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利1140.48億元(人民幣‧下同)，按年增長4.55%，每股基本盈利0.38元；不派中期息。

期內，營業收入2766.88億元，按年多10.02%。其中，淨利息收入1816.84億元，按年多5.35%；非利息收入950.04億元，按年升20.21%。淨息差1.83%，按年同期跌0.05個百分點，主要是存款成本有所上升。

上半年，中行資產減值損失336.7億元，按年增加19.1%。其中，貸款減值損失357.21億元，按年增長12.13%。

截至6月底，集團不良貸款總額1758.99億元，較上年底增加5.37%；不良貸款率1.4%，較去年底下降0.02個百分點。不良貸款撥備覆蓋率177.52%，較去年底跌4.45個百分點。

核心一級資本充足率11.21%，較去年底降0.2個百分點；一級資本充足率12.85%，較去年底升0.58個百分點；資本充足率15.33%，較去年底高0.36個百分點。

展望下半年，中行稱，銀行業仍將面臨較為複雜的經營環境。從國際來看，經濟增長動能趨弱，金融市場波動加大，全球經濟環境總體趨緊。從國內來看，經濟保持穩定增長，外部環境的不確定性不穩定性因素增多。