即巿股評 港股直擊

又係為咗搵個藉口嚟解釋美股嘅連日反彈，中美貿易關係有否真正緩和，大家心裡有數。所以今早港股高開逾300點後，升幅顯著收窄，假的真不了，中美貿易關係目前仍處於水深火熱中，要解決又談何容易。恒指高開308點，報26011點，但已經係半日高位，話咗26000係一個重大阻力，畀你上得到，亦唔企得穩。開市後升幅迅速收窄，升幅曾抹去得番三分一，見半日低位25807點。中午恒指報收25880點，升177點；國指則升123點，報收10125點。

騰訊(00700)力守320元，今早回升1.8%，半日報收325.8元，但老老實實日線圖走晒樣，暫時半日仲係收陰燭，加上噚日低位已跌穿5月底低位，320元守得幾耐，真係冇水晶球又點會知。若然閣下係QQ忠實擁護者，亦要好好審視一下，仲係咪要死守住呢隻所謂愛股。

至於三桶油今日表現尚算勇猛，加上中海油(00883)派完成績表後，有大行唱好，刺激股價半日升6.6%，其餘中石油(00857)跟中石化(00386)半日分別升4.8%及2.4%，三桶油已貢獻恒指60點升幅。不過都係嗰句，三桶油出晒名難炒，加上全球經濟持續惡化的話，油價走勢只會繼續有波幅而冇升幅，只要油價走勢再度走弱，三桶油腳軟也是常識吧…….

阿Man其實唔多明白，雖然美國有意略為放鬆對其制裁，但實際上美國未見完全放過華為，而大家都心知肚明，華為仍處於中美貿易戰風眼之中，求其搵個藉口中美貿易戰有所緩和，就再將科技股落鑊，而有缸邊友因此而又做清兵高追，其實會否有點衝動。對於科技股短線反彈，阿Man認為做花生友穩陣，今日舜宇(02382)可以彈6.2%，半日高收111元創一年高位，只要美國再對內地科技企業搞一兩個小動作，相關股份可以即時走樣變臉。

對於港股9月份表現，阿Man已表示唔會太樂觀，當然目前市場聚焦中美兩個重返談判桌，以及各國央行繼續放水，或可以令股市有一刻反彈，可惜恒指技術走勢確已轉弱，暫時能企穩25000點之上，但恒指反彈若未能重返26300點，完全回補本周一下跌裂口，呢個反彈又點似樣。反而恒指一旦再失守頸線重要支持，即25000至25300點，港股可以好肯定會迎來下一波跌浪。值得留意係除咗外在因素之外，香港內部問題繼續發酵，若然有心人令情況繼續惡化，甚至一意孤行實施乜乜物物惡法的話，將完全斷送香港前途，期望有心人為咗香港福祉，要三思而後行。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)