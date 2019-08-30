港股直擊 即巿股評

隔晚美股續彈，中美緊張貿易關係稍為降溫，港股今早高開逾300點後升幅顯著收窄，未能站穩兩萬六。

恒指高開308點，報26011點，屬半日高，收復十天線(25952點)，不過兩萬六水平欠支持，開市後升幅收窄，曾僅升103點，見25807點半日低。恒指中午收報25880點，升177點或0.7%，大市成交額442.06億元。

國企指數報10125點，升132點或1.3%。

A股造好，滬指升0.23%；深成指升0.48%。

藍籌股方面，工行(01398)上半年多賺4.6%，勝預期，不良貸款「雙降」，半日升2%；舜宇(02382)創逾一年高，半日飆升6.2%。相反，港鐵(00066)跌1.8%；蒙牛(02319)跌1.4%；恒生(00011)跌1.3%。

焦點板塊

石油相關股：中海油(00883)中期多賺18.9%，派息增一成，股價飆升6.7%；中石油(00857)中期多賺4%兼派特息，半日飆4.8%；中石化(00386)升2.4%。油服股亦造好，中海油服(02883)續創最少52周高，半日升1.3%；安東(03337)升5.2%；中集安瑞科(03899)、中石化油服(01033)、海隆(01623)和宏華(00196)均升逾3%。

醫藥股：翰森製藥(03692)公布業績前續創新高，半日升2.8%；中生製藥(01177)再創逾一年高，半日升0.2%；愛康醫療(01789)再升4.6%；李氏大藥廠(00950)中期純利大跌70%，不過收入及毛利均有增長，股價彈7.3%；現代牙科(03600)中期多賺28.9%，派息增63.2%，股價飆11.3%。相反，歌禮製藥(01672)中期轉蝕，股價挫7.4%；石藥(01093)吐1.7%。

本地地產股：本港局勢未明朗，加上差餉物業估價署數據顯示，樓價連跌兩個月。板塊逆市向下，新地(00016)跌2.4%；恒地(00012)跌0.87%；新世界(00017)跌1.2%；長實地產(01113)跌1.3%；信置(00083)全年少賺50.59%，股價跌0.9%；太古地產(01972)挫3.4%；九置(01997)跌0.9%；領展(00823)跌0.9%。

焦點股份

山東黃金(01787)：績後吐3.5%。集團期盈利6.32億元人民幣，按年升9.85%。不過每股基本盈利較去年同期下降約6.45%。

首控集團(01269)：半日飆16.6%。集團中期虧損按年減少58.5%至1.42億元人民幣，表現較月初發出的盈警為好。

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