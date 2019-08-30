即巿股評 港股直擊

噚日下晝2點半到，寫緊【下半Part】時，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣水平，而進取、Day trade嘅(54072)同埋安全、稍為守得吓嘅(53992)喺嗰時各賺一格。喺2點半見到條5分鐘圖SlowSTC(14,3)企喺超賣位，都預咗隻熊證要捱，去到3點25分時上返去超買都明嘅，因為真係有心理準備去捱價嘛，但見到都仲有半個鐘有多嘅時間，捱完一下點都向下行，又希望個人定一定啲啦，誰不知去到臨收市前15分鐘個市係咁去，拆5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)只係落到「8」頭之後又再上過，噚日喺【下半Part】都有講過，唔對路就要轉身走，尤其是隻(54072)，因為揀佢出嚟真係貪佢高槓桿，所以用嚟做Day trade；至於隻(53992)，所謂嘅安全啲，都只係收回價比(54072)遠咁解。姑勿論隻輪證係咩都好，所有輪證都係有條款嘅product，唔同正股，無得同佢鬥長命架。呢點亦係噚日【下半Part】提及過，所以(54072)唔理好醜，只求甩手，最多都係留返隻(53992)博過。

今朝起身見到出面落毛毛雨，唔算大但好密，真係好鬼想唔返工(落雨返工真係好麻煩架)，轉身開電視見到日經升緊近200點，心諗：大鑊啦，今日恒指高開，隻(53992)PK啦。到喺巴士時恒指做完U盤，開報26011點，升308點，由於(54072)嘅收回價係25888點，所以基本上呢隻嘢已經無仇報，唯有安慰自己嘅係：「噚日忍痛輸一半，總好過今日乜都無呀！」然後就收到老友強少嘅whatsapp：拉埋黃之峰，聽日亂...唔通我忍痛輸一半，留得番嗰一半要輸埋比緊急法？

返到公司大約9點40分到，又唔係話好淡定嘅，不過見個市搶高308點開市嘅話，5分鐘圖上條SlowSTC(14,3)點都會到頂再回一回嘅，於是放低個袋，開返把傘吹乾，再斟埋杯水再返嚟個位，見到恒指升幅收窄，最低見過25869點，升幅收窄到得返1XX點，叫做比開市個升幅少咗近一半，但你見條5分鐘嘅SlowSTC(14,3)都無乜點落過，心諗：無啦啦今日咁強又殺咗兩層熊證，點數上咁樣跌一半都推唔低條5分鐘嘅SlowSTC(14,3)，(53992)都係算吧啦，唯有今年叫老媽食少兩個月餅啦，唔好食咁多蛋黃呀，膽固醇高呀。

依家10點4分，剛剛新聞組同事出「香港眾志稱周庭今早在家中被捕」，呢條新聞對個市無影響，只係對聽日條街有幾多人嘅人數有影響啫。開返恒指日線圖睇，依家恒指呈高開低收陽燭，但被條10天線(25961點)同20天線(25872點)夾住，頭頂嘅「終極死亡交叉」仍然健在。

搵返今朝戰友Jack畫出嚟再開心share比我嘅圖，一個「三角形」夾住成個8月嘅港股，不過依家都只係行到個「三角形」嘅中間，講緊除咗上下嘅中間之外，仲係左右嘅中間，真係啱啱好喺「三角形」嘅中間。再開埋條保歷加通道睇嘅話，又真係自7月尾碌咗落條保歷加通道底中軸後，第一次再爬返上呢個位，「咁即係當『終極死亡交叉』無到呀？」又唔可以咁講嘅，只可以話個短期「黃金交叉」發揮咗威力先囉。

依家10點24分，恒指做緊25921點，升217點，雖然見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)喺超賣位慢慢下行中，但見恒指忽然發力，兼自己輸咗幾盒月餅...我都係乖乖地做吓其他無謂嘢先啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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