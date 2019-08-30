即巿股評 港股直擊 香港財經

8月股市驚濤駭浪，高位見於8月1日27754點，低位見於8月15日24899點，來回2855點。筆者於8月中開始透過期指搵食，揸沽詳情如下：25220揸、25800沽；25400揸、26180沽；26195沽、26173揸；25980揸、26177沽；25510揸、25616沽，合計共贏1685點。表現如何自有公論，不過筆者其中一位同樣炒期指的朋友更勝小弟一籌，8月同樣做了10次單邊，先輸400點起標，最終贏2000點，心理質素之強令筆者佩服。

月月埋單月月清，9月走勢如何？老實說，真的不知道。先講人所共知的終極死亡交叉。恒指昨日正式出現終極死亡交叉，坊間幾乎清一色指恒指未跌夠，大致認為港股未來將迎來一段大約2000點至4000點的跌幅。例子舉得最多的是，上一次恒指50天線跌穿250天線出現終極死亡交叉，見於去年7月31日，當天恒指收報28583點。同年10月30日，恒指跌至24540點始見底。

估點數無實際意義

在這歷時62個交易日中，恒指累瀉4043點或14.1%。坊間從而推論，恒指昨日收報25703點，以跌大約14%的幅度計，剛好要跌到22000點左近。貌似很合理的分析，又見於另一門派以目前恒指市盈率(P/E)相對歷史均值作比較，認為現時約10倍P/E已經很抵，但很抵又不是最低，因為企業盈利受中美貿易戰影響，所以今天的很抵到明天又不是很抵，結論就是唔係好很抵。

好啦，既然技術分析與基本因素兩大門派都同樣指出，目前港股尚未見底，那麼有沒有專家能告訴我，大市下一步會是三支陰燭裂口向下一口氣跌足3000點，或是一日升300點翌日跌600點然後再升200點然後再跌700點，直至跌足3000點為止呢？筆者向來認為，分析大市要將基本因素及技術分析結合，這樣才能達至情理兼備，然而在過去一年，基本因素及技術分析真的發揮功用嗎？

把話說得白一點，目前所謂的測市工具根本無用，因為現時股市正正處於人治階段，升升跌跌大部分來自美國總統特朗普在貿易戰中所使用的手段，鬆手便升、收緊便跌，股市周期短得可憐，一星期前可創一個月新高，一星期後可創一個月新低。如推斷恒指未來要跌3000點，某程度等如閣下認為特朗普將會進一步收緊對中國的貿易政策。

問題是，在美國與中國現行實施的關稅政策下，再收緊是多緊？由30%稅率增加至50%？真心識炒的投資者，在這段時間保持日進日出當然無問題，但未能走出走入的朋友，筆者再次建議閣下以融資方式買入投資級別的高息美元債，槓桿後到期收益率(Yield To Maturity)往往達到4厘至5厘。而且，債券日日計息，請不要再以鄙視的態度去思考投資債券。另外，筆者慎重建議投資者，盡量不要看新聞﹐對閣下投資決定有莫大裨益。

長和兗煤袋袋平安

筆者上周推介兗煤(01171)，其股價於本周四升至6.66元收市，兗煤今天公布業績，投資者任何價位沽貨都可袋袋平安，繼長和(00001)後再度為投資者帶來收益。本周推介另一隻估值低企兼股價大落後的華能新能源(00958)，此股超級慢熱，要先有心理準備受到煎熬。華能新能源半年多賺31.7%至30.94億元人民幣，每股盈利0.2928元人民幣，年化計現價相對今年預測市盈率(P/E)約3倍。

華能新能源業務為風力發電及太陽能發電，上半年來自西部地區的發電量增長理想，其中廣西、貴州及四川三省按年增長分別為29.1%、37.9%及41.5%。華能新能源其中一個優點，就是不受中美貿易戰影響，但估值長期落後，股價往往未能反映實際情況，算是暗病之一，如能治癒此暗病，則為一隻好股。從技術圖表反映，其日線、周線及月線MACD均全面向好，投資者可候2.1元吸納，首站目標2.5元，第二站3元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產