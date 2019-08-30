即巿股評 港股直擊

恒指在期指結算日低開後，先跌後反彈，全日波幅342點。恒指收報25703點，升88點或0.34%，成交金額788.67億元。國指收報9992點，升11點或0.12%；上證收報2889點，跌4點或0.14%。港股走勢優於A股。

恒指最低跌至25372點，創8月27日以來低位，幸指數在期指結算後反彈，最終以陽燭「錘頭」收市，而且成交亦略增加。50 SMA 跌穿 250 SMA，出現「死亡交叉」，但同時10 SMA 升穿20 SMA，出現「黃金交叉」利好形態。綜合而言，恒指短期走勢或偏好，但長線則偏淡。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份707隻，下跌 950隻，整體市況未如指數般強。

8月期指評估結算價為25538。9月期指未平倉總數130656張，未平倉淨數24846張，未平淨佔未平總19%，料9月期指走勢或偏弱。

中海油(00883)在2019年上半年錄得收入1088.8億元人民幣(下同)，按年上升3%。當中油氣銷售收入升4.4%至942.8億元。盈利302.5億元人民幣，按年上升近19%。派中期息每股33港仙。數據顯示，今年上半年，其桶油主要成本降至30美元以下，達28.99美元，同比進一步下降8.9%，重新確立了成本優勢。

中石油(00857)在2019年中期收入11962.6億元人民幣(下同)，按年上升近7%。上半年盈利284.23億元，按年上升3.6%。中期息每股0.06988元，同時增加中期特別股息每股0.00777元，合共0.07765元。期內原油加工量5.97億桶，上升3.1%；成品油產量5672萬噸，上升4.3%。銷售業務營業收入10247.4億元，按年增長10.2%，主要由於成品油國際貿易銷量增加及價格上升。

中國商務部表示，正與美方討論原計劃下月舉行的下一輪談判，強調目前最重要是雙方為繼續磋商創造必要條件。美國總統特朗普表示，美國與中國的談判代表定在周四進行不同級別的會談，但並有提供更多細節。投資者憧憬中美貿易關係改善，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指可高開，但若未能上破26000水平，指數或調頭回軟，料早市波動，至15時才反彈。

個股

中國生物製藥(01177)的主要業務為從事從事研發、生產和銷售一系列中藥現代製劑和西藥藥品。

集團在2019年中期錄得收入約人民幣 125.27億元，同比增加28.8%；其中新產品銷售佔總收入約 18.8%。股東應佔盈利約人民幣 14.44億元，同比增加5.8%；股東應佔基本盈利約人民幣 16.74億元，同比增加20.5%。

集團在製藥業務方面繼續以發展專科治療領域相關產品為主，致力打造專科品牌。集團以具規模的肝病用藥系列及心腦血管用藥系列為基礎，積極拓展抗腫瘤用藥、呼吸系統用藥、鎮痛藥、骨科用藥、消化系統科用藥、抗感染用藥、腸外營養用藥及糖尿病用藥等產品。

集團現價市盈率約13.998倍，周息率0.686%。股份上日收報11.66元，上望16.66元，止損設於11元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師