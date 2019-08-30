即巿股評 港股直擊

恒指終止三連跌，重上25700點之上收市，中美兩雙在貿易上再有溝通，加上8月27日晚上國務院宣布擬推出一系列刺激內需措施，為內地宏觀經濟發展注入動力。市場對此有不同的解讀，一方面擔憂內地經濟增長放緩擴大；另一方面認為這是中央期望通過刺激實體經濟，以應對外圍的不確認風險。但無論從上述那個角度來看，相信對於實體經濟和靈活用工市場，均見正向受惠。論到內地靈活用工市場，筆者留意半新股萬寶盛華(02180) 是行業中最領先的人力資源解決方案服務供應商。

上市初期升近三成

集團上市日期為7月10日，早前招股價介乎9.90至12.60元，最終以下限價9.90元上市，上市半個月高見12.86元 (7月24日)，較上市價高近三成，並於7月24日至8月2日維持在12.00元或以上收市，之後隨著恆指出現單邊跌市，萬寶盛華股價亦見回落，於8月29日收報10.34元，較上市價僅高4.40%，認為再次值得留意。理由是於招股書參考2018年集團溢利金額約9,816萬元人民幣，現時折合約1.08億港元，相對已發行股數2.00億股，每股盈利為0.5386港元，較10.34元產生市盈率為19.20倍。

盈利增長率強勁

參考2016至2018年集團複合增長率超過22.5%，若計入於2016至2018年人民幣兌港元滙率因素，複合增長率更超過24.0%，反映合理市盈率為24倍，即每股合理值為12.94元，相對現價10.34元，潛在升幅不少於25%。而集團於8月27日晚上發布今年中期業績，截至2019年6月30日稅前盈利約6258萬元(人民幣‧同下)，較去年同期增長7.08%；若扣除上市開支因素，增長率為39.88%。再看2017和2018年經調整稅前盈利(亦已扣除上市開支)分別約1.18億和1.65億元，增長率為39.20%，反映2019上半年盈利增長，較2018全年的為高。

集團資金相對充裕

這樣看來，上述每股合理值為12.94元之分析，經已是保守預算，此數值與上市以來高位12.86元相若；由此推斷現價10.34元，不單未有反映上市前企業價值，更何況是2019上半年的業績增長。故此綜合以上所有資料，集團每股合理值應不少於13元，相對現價產生潛在升幅接近三成，並且還未計入集團的業務前景優勢。據了解，靈活用工除了講求人才資源基礎外，也需要大量的資金支持，因為靈活用工的招聘及薪酬支付是由人力資源公司承擔的，所以對資金需求較大，而萬寶盛華則資金相對充裕的狀況配合，現時沒有任何銀行貸款，連同上市時集資淨額約4.50億港元，保守預算手上現金超過7.00億元。

龐大客戶人才資源

截至今年6月底，集團已服務超過22800名客戶，期內新增逾300名；同時集團的人才庫已有超過450萬名候選人。龐大的客戶資源及人才資源，不但令萬寶盛華於今年上半年在大中華地區，包括中國大陸、香港及澳門、台灣的業務同比穩定增長，分別達到40.2%、23.5%及 23.4%，並將對未來業務保持持續增長提供極大的保障。參考內地同業的平均靜態市盈率超過40倍，萬寶盛華卻僅約14倍，並且作為行業龍頭，不論業務或股價前景，認為皆可看高一線。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於9.30元或以下買入；保守者則可於8.20元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為14.00至16.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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