港股直擊 即巿股評

中美貿易緊張氣氛緩和，隔晚美股續彈，港股八月最後一個交易日料靠穩。

道指收市升326點或1.25%，收報26362點；標普500指數升1.27%，收報2924點；納指上揚1.48%，收報7973點。

美國總統特朗普對福克斯新聞電台採訪時表示，美國和中國的談判代表定於周四稍晚舉行不同層面(a different level)的對話，目的是緩解兩國之間的貿易緊張局勢。中國商務部則表示，堅決反對中美貿易戰升級，強調會以「冷靜態度」解決爭端，並促請美國為9月舉行談判創造條件。

《華爾街日報》消息稱，美國檢控機構正就華為涉嫌盜取知識產權展開新一輪調查，重點調查華為近幾年從個人和公司竊取技術，並由競爭對手挖走僱員。

數據方面，美國商務部第二季GDP按年增長修訂為2%，低於初步公布的2.1%，也低於第一季度的3.1%和上半年平均的2.6%，惟符合市場預期。7月商品貿易逆差初值縮小至723億美元。

美國全國房地產商協會(NAR)公布，7月待完成房屋交易按月減少2.5%，按年跌0.3%。至於美國首次申領失業救濟人數上周增加4000人，報21.5萬人。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.43元，較本港收市高0.28元；騰訊(00700)ADR收報320.89元，高0.69元；國壽(02628)ADR收報18.41元，高0.11元；中海油(00883)ADR收報11.26元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報3.83元，高0.08元；中石化(00386)ADR收報4.54元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報65.2元，高0.15元；聯通(00762)ADR收報7.86元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.52元，高0.02元。

ADR港股比例指數報25786點，較港收市高83點。9月夜市期指收報25816點，升170點，較昨日收市高水113點。恒指昨收報25703點，升88點或0.3%。

焦點板塊

中資金融股：多家公司公布業績，工商銀行(01398)半年股東應佔溢利1679.31億元人民幣，按年增長4.67%。華泰證券(06886)中期盈利40.57億元人民幣，按年增長28.43%。廣發証券(01776)中期盈利41.4億元人民幣，按年增長44.84%，派中期息20分人民幣。光大控股(00165)半年少賺34.05%，中期息每股派25仙；東方證券(03958)中期盈利按年增69.04%；哈爾濱銀行(06138)中期溢利按年跌16.51%。

金屬資源股：紐約期金收市跌0.8%，報每盎斯1536.9美元。山東黃金(01787)中期盈利6.32億元人民幣，按年上升9.85%；紫金礦業(02899)中期盈利18.53億元人民幣，按年減少26.64%。另外，江西銅業(00358)中期盈利13億元人民幣，按年上升1.77%。

石油相關股：沙地阿美(Saudi Aramco)據報今年底前登陸沙地證交所，明年或2021年在國際市場掛牌。紐約期油收市升1.7%，每桶報56.71美元，倫敦布蘭特期油收報61.08美元，揚1%。中石油中期純利284.23億元人民幣，按年增長3.58%，每股連特別息派0.07765元人民幣。中海油(00883)中期股東應佔溢利302.53億元人民幣，按年增長18.75%，中期息派0.33港元，按年增長10%。

焦點股份

信和置業(00083)：截至6月底止年度股東應佔溢利69.15億元，按年下跌50.59%，每股派末期息41仙。

北京控股(00392)：半年股東應佔溢利47.45億元，按年增長11.2%，中期息每股派40仙。

濰柴動力(02338)：中期盈利52.87億元人民幣，按年增長20.37%，每股派中期息15分人民幣。

中芯(00981)：中期盈利按年跌61.95%。

海爾電器(01169)：中期股東應佔溢利18.06億元人民，按年增加8.23%。

呷哺呷哺(00520)：中期股東應佔溢利1.64億元人民幣，按年下跌21.65%。每股中期息派6.2分。

信利國際(00732)：盈喜，預期截至6月底止中期溢利將大幅增加約25倍至約1.4億元。

李氏大藥廠(00950)：中期盈利3829.4萬元，按年跌69.55%，每股派中期息1.8仙。

多家公司將公布業績，較受關注有：中行(03988)、民生銀行(01988)、海通證券(06837)、廣汽(02388)、中鐵(00390)、中鐵建(01186)、中交建(01800)、東航(00670)、中聯重科(01157)、重汽(03808)、兗煤(01171)、正通(01728)和翰森製藥(03692)等。

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