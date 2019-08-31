即巿股評 港股直擊

恒生指數昨天於期指結算日低開高走，收報25703點，漲88點；惟50天平均線由上而下插穿250天線，確認發出自1973年至今第28個「終極死亡交叉」訊號。

儘管死亡交叉名字相當嚇人，但不一定預示港股(恒指)「必死無疑」。

附【圖】所見，在之前27次死亡交叉後直至出現黃金交叉期間，便有14次(略多於一半)恒指的最大跌幅(以收市價計)在10%之內，其中9次(佔總數三分一)恒指更加已經見底，即發出死亡交叉訊號後便開始重展升浪。上述14次訊號都可定義為「假死亡交叉」，畢竟「終極死亡交叉」屬中長線警號，否則近半世紀不會僅出現28次，如果訊號出現後恒指只是溫和調整，甚至掉頭彈升，可界定為「誤鳴」。

有假，自然也有真。「真死亡交叉」代表訊號發出後恒指將錄得逾一成跌幅，而這情況自1973年迄今曾出現13次，包括去年7月31日的一次，恒指隨後輾轉下滑，最終至10月才見底，累挫14%。

換言之，恒指的死亡交叉其實是「半真半假」，即訊號出現不一定判了港股「死刑」。

話雖如此，觀測歷年「真死亡交叉」後恒指跌幅可以十分巨大，其中2000年科網泡沫爆破及2008年金融海嘯的兩次，分別勁瀉40%和50%，故此，投資者對當前發出的死亡交叉訊號，實在不可掉以輕心。

那麼，今次死亡交叉會否再度誤鳴？這或許能夠從恒指發出訊號時50天線的傾斜率(slope)，以及股價高於250天線比率(長線市寬)找到端倪。

恒指昨天出現死亡交叉，50天線在10個交易日的傾斜率約為-29。1973年以來，發出死亡交叉訊號當天傾斜率，與昨天水平相若或更陡峭而最終確認是誤鳴的只有兩次，分別為2010年和2012年。由此估算，這一次屬真訊號的機會相對較高。

另一方面，長線市寬最新報21.2%，低於三成的門檻。從歷史角度看，若然死亡交叉出現時長線市寬處「門檻」以下，「真死亡交叉」的可能性便極高，唯一例外也是2012年。這一點不難理解，長線市寬挫至不足三成，代表大市市底已異常脆弱，在此時恒指發出死亡交叉訊號，不啻是壓垮駱駝的最後一根稻草，因為連實力較強的藍籌股都同樣轉勢向淡。

由以上兩項具參考價值的數據觀察，是次恒指發出的是「真死亡交叉」機會頗高，意味今年餘下時間到明年初，恒指可能回落至約23000點，較目前水平跌一成，甚至更低位置。

至於像2000年與2008年深度下瀉的悲劇會否重演呢？相信很大程度視乎環球央行寬鬆政策、中美貿易戰和本港政經局勢的發展而定。目前只有走着瞧，無謂估。

信報投資研究部

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