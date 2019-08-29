今日 19:18
重要通告
港股直擊
中核國際(02302)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利228.3萬元，按年減少56.48%，每股基本盈利0.47仙；不派中期息。
期內，集團錄得收入11.88億元，按年多65.42%。
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