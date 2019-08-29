港股直擊 即巿股評

阿爺為谷起消費，出到叫人多出夜街多食宵夜，財政政策仍緊緊收在武器庫。

不過國內消費可發掘潛力並無早幾年大，不是單因為預期經濟差，而是很多行業想像空間收細。

就以電影業為倒，內地電影票房今年首5個月按年跌6.4%；入場人數按年跌1億人次，過去9年來首次錄票房和入場人次同時下跌。

《哪吒》創奇績

國內電影靠幾個大時大節支撐，6月至9月的暑期檔佔全年票房三分一江山。不過今年「敏感年」，市場寄予厚望的《八佰》和《少年的你》遭撤檔。

全年票房起死回生的機會降低，不過獨特情況又讓一套不談政治的動畫《哪吒之魔童降世》(《哪吒》)跑出。據貓眼數據，至今日下午3時半左右累計票房45.71億元人民幣左右，續刷新此片的國內最高票房動畫紀錄。

總括所有電影，《哪吒》票房目前在中國電影史上排第三，今年春節票房之王《流浪地球》以46.548億元人民幣排第二，《哪吒》上第二只是時間問題。

目前中國電影史上最高票房是2017的《戰狼2》，票房共56.83億元人民幣，已上映超過一個月的《哪吒》較難再上。

不過，《哪吒》製作成本據報是6000萬元人民幣左右，交出如此亮麗表現是影業股夢寐以求。

早兩年文章形容影業股是「蠱惑的鎗」。《哪吒》由霍爾果斯彩條屋影業製作，此公司最終母企是A股市值超過250億元人民幣的光線傳媒(300251.SZ)，不過光線傳媒新鮮滾熱辣的中期業績，半年歸母淨利潤僅1.05億元人民幣，按年瀉95%，光線傳媒表示《哪吒》收益未入賬。

又以有份投資今年春節票房之王《流浪地球》的中影(600977.SZ)和阿里巴巴影業(01060)為例，現時股價比春節時期還要低。

港股選擇少

港股方面，同樣有一堆影業股，略過已提及和不值一提的，有兩隻中期業績「係威係勢」。

第一隻是近年熱門題材Online消費股貓眼娛樂(01896)，此股主打網上售票和網上影片收費平台。背景雄厚，控股股東為光線傳媒，主要股東包括騰訊(00700)及美團(03690)。中期轉賺2.6億人民幣，不過上半年毛利率跌穿六成，至59.8%。根據EJFQ FA+，現時市場有12個分析員評級，全線叫買，距離平均目標有72%潛在升幅；預測市盈率13.4倍比IMAX中國(01970)和阿里影業低，候低吸。

另一隻歡喜傳媒(01003)中期轉賺3億，為董平等人2015年買殼以來首次賺錢，董平為首批中國民營電影生意人，他所投資、李安的《臥虎藏龍》無人不識。

歡喜傳媒主要製作電影，以資本發行簽下陳可辛、王家衛等導演，另外同樣有串流影片平台。今年春節推出《瘋狂的外星人》，票房22.01億元人民幣，暫時排史上16位，成績不算極等超然，但足夠轉賺。

留意此股遭剔出MSCI，股價要先尋底，加上串流平台收成需時。不論歡喜傳媒抑或「深股通」光線傳媒可留作炒熱門檔票房。特別是陳可辛明年乘奧運之勢，將有《中國女排》和《李娜》兩大體育製作上映。

陳鎮強

信報分析員

[email protected]