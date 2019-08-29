訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:22 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入微升至16億 買建行沽交行

放大圖片

港股期指結算日，跟隨美股反彈，恒指終止三連跌，全日升88點，收25703，成交有788.67億元。

北水流入港股由昨日淨入15.05億元，略增至今日16.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)仍是北水流入最多個股，全日有4.45億元淨買，其次為平保(02318)，全日錄1.06億元，友邦(01299)則有7033萬元淨入；太保(02601)、農行(01288)、新華保險(01336)和中國太平(00966)分別有3828萬元、2780萬元、1957萬元及1131萬元淨買，但交行(03328)卻有1.43億元淨走，為淨沽最多個股。

騰訊(00700)全日也有8863萬元淨買；舜宇(02382)則錄8043萬元淨入；安踏(02020)則有6473萬元流入；中生製藥(01177)急升9.8%，全日錄4530萬元淨買。

不過，中國建材(03323)錄5471萬元淨走；威高(01066)與東陽光藥(01558)分別有3125萬和1901萬元淨走；連跌八日的比亞迪電子(00285)也有542萬元淨走，而融創(01918)則有494萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:新華保險、騰訊、建行、中生製藥、中太平、太保、交行、農行、友邦及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、新華保險、中生製藥、舜宇、融創、中建材、安踏、東陽光藥、威高及比亞迪電子。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。