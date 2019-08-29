港股期指結算日，跟隨美股反彈，恒指終止三連跌，全日升88點，收25703，成交有788.67億元。
北水流入港股由昨日淨入15.05億元，略增至今日16.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)仍是北水流入最多個股，全日有4.45億元淨買，其次為平保(02318)，全日錄1.06億元，友邦(01299)則有7033萬元淨入；太保(02601)、農行(01288)、新華保險(01336)和中國太平(00966)分別有3828萬元、2780萬元、1957萬元及1131萬元淨買，但交行(03328)卻有1.43億元淨走，為淨沽最多個股。
騰訊(00700)全日也有8863萬元淨買；舜宇(02382)則錄8043萬元淨入；安踏(02020)則有6473萬元流入；中生製藥(01177)急升9.8%，全日錄4530萬元淨買。
不過，中國建材(03323)錄5471萬元淨走；威高(01066)與東陽光藥(01558)分別有3125萬和1901萬元淨走；連跌八日的比亞迪電子(00285)也有542萬元淨走，而融創(01918)則有494萬元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:新華保險、騰訊、建行、中生製藥、中太平、太保、交行、農行、友邦及平保。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、新華保險、中生製藥、舜宇、融創、中建材、安踏、東陽光藥、威高及比亞迪電子。