港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，中港股市今日表現反覆，港股連跌三日後，於期指結算日呈低開高收。

恒指低開9點，開市後見25607點屬半日高，之後跌幅擴大，最多跌242點，見25372點全日低，跌勢其後緩和，跌幅縮至百點內，中午跌91點或0.4%，午後續反覆，曾挫過百點，尾段走高，最多升99點，見25714點全日高。恒指收報25703點，升88點或0.3%，終止三連跌。大市今日下跌股份比例為57%；上升股比例為43%。

國企指數收報9992點，升11點或0.1%。

大市成交額788.67億元。

今日期指結算，下月期指收報25646，升103點或0.4%，低水58點。

A股反覆低收，滬指跌0.1%；深成指跌0.16%。

藍籌股方面，騰訊(00700)創逾7個半月低後，收市升0.4%；友邦(01299)升0.5%；中電(00002)升3.6%；舜宇(02382)升2.1%。相反，昨日創新高的蒙牛(02319)中期盈利遜預期，股價插5.8%；吉利(00175)跌0.5%；中銀香港(02388)跌0.9%。

焦點板塊

中資金融股：業績股表現兩極，當中內險普遍跑輸。建行(00939)中期多賺近5%，股價跌0.5%；新華保險(01336)中期多賺82%，惟新業務價值跌，股價插6.1%；太平(00966)半年多賺29%，股價挫4.8%。相反，信達(01359)半年多賺0.75%，股價飆6%；華融(02799)中期多賺2.7倍，收市升5.4%；信行(00998)半年多賺一成，股價升0.7%。另外，郵儲銀行(01658)升1.7%；國壽(02628)跌1.5%；太保(02601)跌1%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)中期多賺5.8%，股價波動，甫開曾插5.3%，之後拗腰創逾一年高，收市飆9.8%，為表現最好藍籌，管理層今日中午在中期業績記者會表示，未來三年合共有72種新產品上市；石藥(01093)回升3.9%；翰森製藥(03692)回勇創新高，收市6.9%；今日公布業績的微創醫療(00853)升4.4%；綠葉製藥(02186)上半年多賺36%，股價升3.3%；威高(01066)中期純利增44%，股價飆7.1%；金斯瑞(01478)中期轉蝕，惟期內收益增8.6%，股價升7%；信達生物(00801)績後升5.7%；藥明生物(02269)升4.6%。

內房股：恒大(03333)中期核心業務淨利潤跌44.8%，股價挫5.9%；金茂(00817)中期多賺12%，股價挫5.1%。另外，融創(01918)挫2.6%；萬科(02202)跌2%；龍湖(00960)跌1.9%；奧園(03883)再挫2.5%。相反，合景泰富(01813)中期多賺1.75倍，派息增28%，股價升3.8%。行業消息方面，內媒指多家銀行近期收到視窗指導，自即日起收緊房地產開發貸額度，原則上開發貸控制在2019年3月底時的水平。《21世紀經濟報道》引述數位銀行人士確認監管方面確實向部分銀行壓降開發貸額度，額度在收緊，但沒有全停，預計後續仍會有政策。

焦點股份

網龍(00777)：表現波動，早段挫7.9%後拗腰，跌幅曾縮至0.5%，沽壓之後復現，半日收市插9%。集團中期盈利4.21億元人民幣，按年增長1.1倍，每股派中期息15港仙，按年多五成。

微盟集團(02013)：飆升10.6%，成交額1.78億元。集團中期轉賺2.88億元人民幣。

香港電視(01137)：中午公布中期虧損淨額擴至1.55億元，並調低下半年增長率，全年訂單總商品交易額由32億元減少至27.5億元。股價午後曾瀉兩成，收市跌14.1%。

日清食品(01475)：股價挫6.3%。集團中午公布，中期多賺41.1%，不過內地優質即食麵銷量增長，部分被人民幣滙率的負面影響及香港收入減少所抵消。

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