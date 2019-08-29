即巿股評 港股直擊

恒指10天線今日升穿廿天線，成短線「黃金交叉」，但另方面50天線亦正跌穿250天線，成「終極死亡交叉」。換言之，短期可能呈好淡爭持之局，甚至可以反彈一兩百點，但中期將甚凶險，特別係目前內憂外患，隨時擦槍走火，經濟最壞情況尚未出現，大家要「做最壞打算，做最好準備」。

在本月公布業績約1500隻的主板股份中，目標價較兩星期前提升5%或以上的股份最新有26隻 ，大股包括：海底撈(06862)、華潤啤酒(00291)、舜宇光學(02382)、新奧能源(02688)、碧桂園服務(06098)、李寧(02331)、頤海(01579)、青啤(00168)、奧園(03883)、康哲(00867)、寶龍地產(01238)、中海油田服務(02883)、中駿(01966)、藥明康德(02359)等。當中勢頭較好兼仍有上升水位的可以留意舜宇、寶龍、中海油服及藥明康德。

相反，目標價較兩星期前下調5%或以上的股份有63隻，包括：港交所(00388)、會德豐(00020)、萬洲(00288)、瑞聲(02018)、比亞迪股份(01211)、希慎(00014)、香格里拉(00069)等。

今早我在公仔箱用了昨日本欄推介的信德(00242)，昨日執筆時是2.69元，今早隨市跌曾低見2.64元即廿天線附近，靚位也！之後由2.71元一直升至2.93元，升幅有8%，且突破250天線。今次信德整份中期績「水份」不多，幾乎沒有投資物業重估收益，另外貿易應收賬亦有所下降；雖然期內港澳渡輪業務轉蝕7000萬，但對整體業績影響於微不足道。業績報告內管理層指「深信能於未來數月繼續為投資者帶來理想回報。」，全年只要盈利仍有增長，目前1.8倍的往績認真超值，息率近6厘，股價較每股NAV(10.3元)折讓七成四，折讓幅度乃金融海嘯以來低水平，估值防守性極強，不排除公司重新啟動回購行動。

羅崇博 (杜比)