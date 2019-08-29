香港財經 港股直擊

外電引述知情人士透露，騰訊控股(00700)在獲得9家銀行的承諾後，其俱樂部貸款安排的規模由50億美元(約390億港元)提高至65億美元(約507億港元)，貸款年期5年。

這筆貸款的利率為倫敦同業拆息(LIBOR)加80個基點、綜合費率85個基點，是該公司最便宜的一筆美元貸款。

該9家銀行分別為中國銀行澳門分行15.5億美元、工銀亞洲15億美元、滙豐銀行5億美元、恒生銀行(00011)5億美元、招商永隆銀行5億美元、中銀香港(02388)4.5億美元等。