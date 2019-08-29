即巿股評 港股直擊

相信大家今日唔會關心美股隔晚彈咗幾多，港股又跟唔上呢件事，大家應該比較關心嘅係，恒指又一次出現終極死亡交叉，即係50日線(約27423)正式跌穿250日線(約27433)，過去20年以嚟，港股一共出現12次同樣情況，其中7 次均出現大跌市，當中跌得最勁係2008年金融海嘯，喺3月份出現呢個終極死亡交叉之後，至10月個市見底，累積跌幅逾五成。近近哋講番舊年一次，恒指喺7月底出現終極死亡交叉，恒指最多跌至10月見底，當時以出現交叉計，累積跌幅達14%。

舊年死亡交叉出現，主要係受貿易戰爆發影響，而今日港股再現終極死亡交叉之際，貿易戰仍未平息，更發展至貨幣戰，而令一個致命弱點係，由逃犯條例修訂所引發嘅社會運動，爆發近三個月以嚟，愈演愈烈，外憂內患之下，港股9月開局相信難樂觀。至於今次死叉再現，港股要跌幾多，從技術走勢分析，恒指日線若再失25300點，好大機會先向24000點進發，一旦24000失守，21800至22000呢個下跌目標都相當近磅。其實24000點正好係2017年2月至4月期間，恒指周線一個橫行平台，其後平台突破，港股則扶搖直上，升浪至2018年1月才結束。估計24000關失守的話，港股跌勢將加快，跌幅亦會擴大。

講完個市大方向，睇番今日個市略為低開9點之後，跌幅隨即擴大，最多跌242點，見半日低位25372點，其後跌勢有所緩和，跌幅收窄至百點之內。恒指中午報收25524點，跌91點；國指則跌62點，報9918點。

重磅藍籌股個別發展，蒙牛(02319)派出一份略遜預期嘅成績表，股價插5.8%，績後見光死。不過中生製藥(01177)同樣成績，股價反覆，早段股價跌逾5%至10.06元低位，不過阿Man喺社交平台都有建議過粉絲，以10元作止賺位，跌穿10元就棄船，否則中生製藥仍值得持有，結果股價守住支持位後拗腰回升，半日倒升5.2%，再創逾一年高位。其他醫藥股表現不俗，大部份都逆市向上，而阿Man對半新股翰森製藥(03692)繼續睇好，半日升2.4%，此股未來加入藍籌大熱之選。

今日要講講業績表現兩極化嘅中資金融股，呢個板塊陸續公布業績，相關股份表現有好有壞，不過阿Man一直強調，尤其內銀股面對違約風險上升，呆壞帳惡化等問題，表現睇落估值有幾平，息率有幾吸引都好，只係表現嘅事，買股買前景，以整個行業前景嚟睇，內銀股仍未係可以接貨嘅時候。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)