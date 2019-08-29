港股直擊 即巿股評

中港股市今早反覆向下，港股連跌三日後，於期指結算日續受壓，恒指一度挫逾200點。

恒指低開9點，開市後見25607點屬半日高，之後跌幅擴大，最多跌242點，見25372點半日低，跌勢其後緩和，跌幅縮至百點內。恒指中午收報25524點，跌91點或0.4%，大市成交額403.53億元。

國企指數9918點，跌62點或0.6%。

A股表現反覆，滬指半日跌0.12%；深成指跌0.17%。

藍籌股方面，昨日創新高的蒙牛(02319)中期盈利遜預期，半日插5.8%；吉利(00175)跌1.8%；中銀香港(02388)跌1.7%。相反，友邦(01299)逆市升0.5%；中電(00002)升3.1%；舜宇(02382)升1.3%。

焦點板塊

中資金融股：業績股表現兩極，建行(00939)中期多賺近5%，股價跌1%；新華保險(01336)中期多賺82%，惟新業務價值跌，半日挫4.8%；太平(00966)半年多賺29%，半日跌2.9%；今日公布業績的工行(013298)跌0.2%。相反，信達(01359)半年多賺0.75%，股價飆6%；華融(02799)中期多賺2.7倍，半日升5.4%。另外，國壽(02628)升1.5%；太保(02601)跌1.9%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)中期多賺5.8%，股價波動，甫開曾插5.3%，之後拗腰創逾一年高，半日飆升5.3%；石藥(01093)回升1.7%；翰森製藥(03692)回升2.4%；今日公布業績的微創醫療(00853)升3.9%；綠葉製藥(02186)上半年多賺36%，半日升5.4%

焦點股份

恒大(03333)：半日挫4.3%。集團中期股東應佔利潤149.15億元人民幣，核心業務淨利潤跌44.83%，核心業務利潤率13.4%，按年減少4.9個百分點。

網龍(00777)：今早表現波動，早段挫7.9%後拗腰，跌幅曾縮至0.5%，沽壓之後復現，半日收市插9.3%。集團中期盈利4.21億元人民幣，按年增長1.1倍，每股派中期息15港仙，按年多五成。

微盟集團(02013)：半日飆升8.4%。集團中期轉賺2.88億元人民幣。

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