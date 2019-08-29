即巿股評 港股直擊

噚日[下半part]確實係花咗啲時間，去剿返由1988年1月6日(有第一粒250天線嘅數值開始)至今，發生過嗰16次嘅時候個情況係點，因為可能當大家聽到「終極死亡交叉」呢個名嘅時候，第一時間就心諗：媽！我死得啦！其實都唔係架，只要做好防風措施咁就可以架啦。

依家10點3分，恒指今朝開市微跌9點，開報25606點後一直下行，50天線(27422點)終於跌穿條250天線(27433點)，歷來第17個「終極死亡交叉」終於出現，mark底返係我個表裡面先(噚日一次過搵晒之前嗰16次出嚟先至要手抄啫，依家數碼化咗之後，就可以入返電腦啦)。

雖然上面係有個「終極死亡交叉」出現，但望返低少少，其實同步10天線(25917點)升穿咗條20天線(25909點)，有個短期嘅「黃金交叉」係度。「咁又『死亡』，又『黃金』...咁即係點呀？」無乜嘢嘅，其實當個市急跌完之後見回穩，啲天線就開始會打結，最靚仔嘅天線排列同六合彩啲波差唔多，係由上至下順次序而排。以最常用嗰五條天線為例，最高嘅咪就係10天線，跟住20 > 50 > 100，到最底就250天線。你諗下當個時chok完之後回穩，天線唔係一時三刻會跟得砌，點都要啲時間，所以就開始打結，就類似依家咁嘅情況，但當中我哋會以「較指標性」為中心去睇，「終極死亡交叉」同「黃金交叉」，你話邊個指標性強啲啦。

依家10點29分，睇返恒指暫時最低見過25395點，即係話頭兩層最貼價嘅牛證街貨25500至25599點同埋25400至25499點已經全數死亡，而夾埋就有相當於282張期指，真心唔算多；不過以今日期結計，或者大戶今個月一早就殺夠數，今日唔大跌都當你贏。

反正開咗個市街貨就望埋佢啦，下方牛證依家最貼價嘅係25300至25399點，呢度得95張期指；但再落多一層嘅話，即25200至25299點，就有成693張期指，呢層仍然都係牛證重貨區，同時按大市再下行愈要殺牛，就愈會吸引資金博反彈，如是者重牛就會繼續積聚，肥牛就這樣煉成。

至於上方熊證，最貼價就係25800至25899點，呢度有相當於226張期指，不過，如果開牛熊證搜尋器去search啲熊證嘅話，當收回價由小至大去排，就會見到發行商其實都好努力咁出貼，不過收回價貼到落25448點嘅熊要下個星期一(9月2日)先上市呢。

既然係咁，用返一如以往嘅方法去秤，現價同下方牛證近且下方牛證預期有多街貨之下，開淡倉勝算比較高，見依家恒指5分鐘圖由嚴重超賣上緊去，都仲有時間揀下證同等位入市。

進取Day trade嘅，恒指熊(54072)，收回價25888點，同現價(10點42分報25419點計)有逾400點差距，因為貼價所以都有逾40倍槓桿比率比返你，係有另一隻貼價熊個槓桿高過(54072)，但嗰隻街貨太多，過咗50%，no good。

安全啲嘅可以揀後少少嘅熊證，例如恒指熊(53992)，同現價有逾600點差距，槓桿比率約29倍雖然唔係最高，但勝在街貨少嘛。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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