訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:29 港股直擊 即巿股評

【異動股】永達曾插6.4% 料內地汽車銷售續弱

放大圖片

永達汽車(03669)今早急挫，副總裁昨日表示，估計今年內地汽車銷售再錄負增長，股價今早跌穿50天線(7.03元)，最低見過6.58元，插6.4%，新造5.4元，仍挫5.4%，成交金額686萬元。

集團副總裁唐亮預計，今年內地汽車銷售將再錄負增長，「只是負多負少的問題」，料跌約5%機會較高，豪華車銷售則升7%至8%。

至於正通汽車(01728)也降4.7%；中升(00881)則跌2%；和諧(03836)跌2.7%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。