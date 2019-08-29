港股直擊 即巿股評

永達汽車(03669)今早急挫，副總裁昨日表示，估計今年內地汽車銷售再錄負增長，股價今早跌穿50天線(7.03元)，最低見過6.58元，插6.4%，新造5.4元，仍挫5.4%，成交金額686萬元。

集團副總裁唐亮預計，今年內地汽車銷售將再錄負增長，「只是負多負少的問題」，料跌約5%機會較高，豪華車銷售則升7%至8%。

至於正通汽車(01728)也降4.7%；中升(00881)則跌2%；和諧(03836)跌2.7%。

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