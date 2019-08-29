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今日 10:25 港股直擊 即巿股評

【異動股】新華保險挫近5%國指包尾 新業務價值跌

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新華保險(01336)中期多賺82%，惟新業務價值跌，股價曾挫5.5%，低見31.7元，新造31.9元，仍降4.9%，為包尾國指成分股，成交金額1.94億元。

集團上半年盈利105.45億元(人民幣‧下同)，按年增長81.84%，每股盈利3.38元，不派中期息。收入達890.92億元，按年升7.38%。

不過，上半年新業務價值58.90億元，按年減少8.7%，當中個險渠道新業務價值跌3%至57.67億元。

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