即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅234點。恒指收報25615點，跌48點或0.19%，成交金額747.65億元。國指收報 9980點，跌15點或0.15%；上證收報2893點，跌8點或0.29%。三項指數都下跌，以A股走勢較差。

恒指最高升至25830點，再創8月26日以來高位，並再補回部分當天出現的下跌裂口，最終以陰燭收市，呈2連陰走勢。若配合前交易日走勢一併參考，則呈「穿頭破腳」的利淡走勢。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉差。全日上升股份698隻，上升 921隻，整體市況偏弱。

中國建設銀行(00939)在2019年上半年利息淨收入2504.4億元(人民幣.下同)，按年增長4.6%，佔經營收入72.7%。淨利息收益率2.27%，按年下降7個基點，期內減值損失748億元，按年上升近12%。非利息淨收入939.5億元，按年增加13%，佔經營收入27.3%。盈利1542億元，按年增長近5%，不派中期息。截至6月底，建行不良貸款餘額2080.7億元，較去年底增加近72億元；不良貸款率1.43%，下降0.03個百分點；關注類貸款佔比2.8%，減少0.02個百分點。

中國生物製藥(01177)在2019年上半年收入人民幣125.27億元，按年增長約28.8%。當中新產品銷售佔總收入近19%。盈利14.44億元，按年增長近6%；撇除收購北京泰德24%權益以及權益投資及金融資產未實現公允價值的影響，基本盈利16.74億元，增長約20.5%。季度派息每股2港仙，上半年共派息每股4港仙。

個別美國國債孳息率曲線持續倒掛，令投資者擔心美國或將出現經濟衰退，拖累美股三大指數早段下跌。不過，美國能源資料署數據顯示，美國上周原油庫存減少1002.7萬桶，減幅遠大過市場預期的211.2萬桶。上周汽油庫存減少209萬桶，減幅同樣大過預期；蒸餾油庫存減少206.3萬桶，與市場預期增加相反。消息帶動資金追捧石油企業，連同金融股向好，帶動美股三大指數由跌轉升。

今早亞太股市個別發展，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恆指或低開後走勢偏軟，支持參考為8月27日低位25581.73點。另，是日期指結算，當心指數會有出人意表的走勢 (例如大幅抽高後再回軟)。

個股

中糧包裝(00906)的主要業務為從事食品、飲料及日化產品等消費品所使用包裝產品的生產與銷售，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳製品、日化等消費品包裝市場。

集團在2019年上半年錄得銷售收入約人民幣36.80億元，同比增加10.4%；主要因產品銷售數量增長提升銷售收入規模。毛利率約15.6%，較去年同期上0.5個百份點。淨利潤約人民幣1.75億元，同比增加約19.9%；主要因產品毛利率提升及銷售及營銷費用率下降影響。每股盈利約人民幣0.145元，每股派中期股息每股普通股人民幣0.073元。

集團現價市盈率13.101倍，周息率3.827%。股份上日收報 3.24元，上望4元，止損設於3元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師