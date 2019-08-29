港股直擊 即巿股評

港股連跌三日，大市缺乏利好消息刺激，今日期指結算日料乏方向，市場聚焦重磅內銀及石油股業績。

市場消化美國債息低企對經濟前景的憂慮，加上能源股和金融股造好，令美股先跌後回升，三大主要指數收市全線上升。道指收報26036點，升258點或1%；納指收報7856點，升29點或0.38%；標普500指數收報2887點，升幅0.65%。

投資者仍然對美中貿易戰可能再次升級，保持審慎態度，最能反映市場對聯儲局利率預期的美國2年期債息，與10年期債息倒掛情況擴大，已確認連續三日倒掛。另外，30年期債息一度跌至1.903厘，創歷史新低，而3個月期相對30年期債息亦出現倒掛，是2007年以來首見。

美國超過200間鞋類企業要求總統特朗普，取消下月向中國貨加徵關稅的決定，因為此舉只會讓美國消費者支付隱藏稅項。那邊廂，特普朗發表推文稱，中國問題進展非常好。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報55.74元，較本港收市低0.31元；騰訊(00700)ADR收報318.31元，低0.69元；國壽(02628)ADR收報18.37元，低0.03元。美國原油庫存大減，油價上升近2%，中海油(00883)ADR收報11.15元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報3.76元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.5元，低0.01元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報64.46元，低1.54元；聯通(00762)ADR收報7.8元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.5元，無升跌。

ADR港股比例指數報25567，較周三恒指收市低47點或0.19%。恒指昨日先高後低，收市報25615點，跌48點或0.19%。大市沽空比率13.9%，較上一交易日進一步回落2.4個百分點。技術留意恒指10天線今日將升穿20天線。

焦點股份

建行(00939)：昨晚公布中期盈利1541.9億元人民幣，按年增長4.87%，不派中期息。

中國生物製藥(01177)：中期股東應佔溢利14.44億元人民幣，按年增長5.76%。第二季度股息2港仙。

蒙牛(02319)：中期盈利20.77億元人民幣，按年增長三成三，不派中期息。

合景泰富(01813)：中期盈利59.64億元人民幣，按年增長1.75倍，派中期息32分人民幣。

中國恒大(03333)：中期股東應佔溢利149.15億元人民幣，按年下跌51.6%，不派中期息。

新華保險(01336)：中期盈利105.45億元人民幣，按年增長81.84%，不派中期息。

威高股份(01066)：上半年股東應佔溢利9.37億元人民幣，按年增長44.16%，中期息每股派0.059元人民幣。

TCL電子(01070)：上半年股東應佔溢利13.62億元，按年增長1.38倍，中期息每股派10.56仙。

今日有多家公司公布業績，藍籌有工行(01398)、中石油、中海油、中信股份(00267)及信置(00083);另外，日清食品(01475)、北京控股(00392)、東風(00489)、呷哺呷哺(00520)、北京首都機場(00694)、山東黃金(01787)、中車(01766)、濰柴動力(02338)及聯想控股(03396)之業績亦受券商關注。

中移動、電能實業(00006)今日除息。