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大新銀行(02356)上半年貸款增長約3%，該行董事總經理王祖興預期，全年貸款增長可以保持平穩在低單位數水平，會繼續爭取優質的商業客戶和捕捉跨境貸款業務需求。

他表示，該行的貸款質素在近兩個月未見有惡化跡象，亦一直支持其中小企客戶。儘管對前景展望轉趨審慎，但強調不會因而「落雨收遮」，要求客戶提前還款。

上半年大新銀行淨息差收窄19個基點，至1.9厘。王祖興稱，主要由於爭取存款成本上升，但隨着美國開始減息，該行亦會調整存款結構。此外，由於貸款需求減弱，相信未必再需要積極在市場上爭取存款。