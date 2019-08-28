港股直擊 即巿股評

美國孳息倒掛加劇，衰退警號更是12年最勁，隔晚美股挫120點，港股期指結算日前夕，全日高開低走，受制十天線(25921點)，恒指連跌三日，累挫563點或2.2%，國指失守一萬點大關。

恒指今早高開103點，升幅曾擴至166點，高見25830點，之後升勢不保，午後低見25596點，倒跌67點，隨後跌幅收窄，險守25600關，恒指收市報25615點，跌48點或0.19%，國企指數報9980點，跌15點或0.15%。大市全日成交額747.65億元。

個股跌多升少，下跌比例為56%，上升佔比只得44%。

即月期指收報25629，跌22點，高水14點，成交有13.31萬張。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)為跌市元兇，質低大市58點，因旗下美國上市的騰訊音樂，傳公司遭反壟斷調查，股價插近7%，騰訊則挫2.2%；藥股藍籌孖寶齊回吐，石藥(01093)與中生製藥(01177)分別挫4.9%和3.5%，包辦表現最好藍籌首兩位，滙控(00005)及友邦(01299)無升跌；地產股回勇，新世界(00017)、恒隆地產(00101)及信置(00083)升逾1%；銀娛(00027)為升幅最大恒指成分股，全日升2.1%。

焦點板塊

教育股：表現突出，普遍逆市造好，新高教(02001)績後連續兩日急漲，全日飆升11.1%；半新股東方教育(00667)公布業績前創新高，收漲3%；宇華(06169)創逾一年高，收飆6.1%；民生教育(01569)揚6.5%；希望教育(01765)升4.6%；中教(00839)抽高6.7%；楓葉教育(01317)升3.2%。

內需股：今日公布業績的蒙牛(02319)創新高，收升1.1%；華潤啤酒(00291)亦破頂，收漲1%；海底撈(06862)創上市高，全日揚4.8%；同系頤海國際(01579)升3.9%；中國食品(00506)中期盈利升一成半，收升6.6%。國務院消費20條支持綠色智能商品以舊換新，家電股造好，海信家電(00921)升2.8%；海爾(01169)升1.8%。另外，藍籌恒安(01044)也彈2%。

汽車股：國務院發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，提出20條提振消費信心措施，當中包括推出政策撐汽車業，汽車股大致造好，惟收市升幅收窄。東風(00489)升1.7%；長汽(02333)升2.2%；華晨(01114)升4.8%；北汽(01958)升1.9%；比亞迪(01211)今早升近6%，收市僅升0.5%；但吉利(00175)倒跌0.5%。

焦點股份

中興通訊(00763)：中期扭虧兼第三季盈喜，曾升6.3%，收市僅升1%，其A股高走高0.3%。

中煙香港(06055)：業績公布後跌勢未止，一度再插15%，低見19.8元，收造20.75，仍大跌10.9%，成交金額6.1億元。集團中期股東應佔溢利1.31億元，按年下跌29.56%。

周黑鴨(01458)：半年股東應佔溢利2.24億元人民幣，按年減少32.41%，不派中期息。表現稍好於月初發出的盈警，收市大升10.1%。