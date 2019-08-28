即巿股評 港股直擊

恒指10天線短期有機會升穿廿天線，成短線「黃金交叉」，但另方面50天線稍後仍很大機會跌穿250天線，成「終極死亡交叉」。換言之，短期可能呈好淡爭持之局，甚至可以升一兩百點，但中期將甚兇險。特別係現在內憂外患，擦槍走火，擔心最壞情況尚未出現，上班炒股族轉身較慢，更需要「做最壞打算，做最好準備」。

一）暫時避開以本港為業務重心的股份；二）避開負債比率偏高股份；三）盡量避開周期性股行業及非必需消費板塊；四）高估值收息股要小心；五）宜選有強勁品牌力、派息紀錄良好，執行力高之管理層。

美股表面上仍有優勢，但羅素2000指數正在跌破前低點，配合之前走勢呈熊背馳，10月是高危月，美股三大指數隨時有驚嚇埸面。

回說港股，消費、醫藥及教育股仍可選擇性操作，之前在公仔箱及本欄推介的宇華教育(06169)已達標，今日升逾6%創52周高，較3.75元入市價高出兩成半，食糊；金嗓子(06896)昨日更升至2.4元，高於2.2元之目標位，績後股價波動。

信德(00242)是我今年4月時之愛股，今次中期業績有驚喜，純利按年升10倍，果然進入物業收益收成期，且本港業務比重不算大，管理層深信能於未來數月繼續為投資者帶來理想回報。往績PE只有1.75倍，息率近6厘，股價昨日急升後，今日回吐，較NAV折讓七成四，估值防守性極強，現價2.69元宜收集，跌穿2.5元止蝕，若公司作新一輪回購行動，上望3.15元。

今日我以出貨為主，個人組合有三分一是現金，亦有持反向ETF(07500)，我怕8月15日的24899點年底前未必守得住。

羅崇博 (杜比)